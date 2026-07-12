Commenti offensivi sui social, Vannacci chiede scuse e risarcimenti

Roberto Vannacci passa alle vie legali contro gli autori dei commenti ritenuti offensivi pubblicati sotto un suo video sui social. Il leader di Futuro Nazionale ha affidato a un pool di nove avvocati il compito di inviare diffide e richieste di risarcimento a numerosi utenti che avevano commentato un post pubblicato su Facebook il 28 marzo, in occasione dell'inaugurazione della prima sede del partito a Firenze, in piazza Tanucci.

Nel filmato, realizzato prevedendo possibili contestazioni, Vannacci appare mentre sgrana dei baccelli e afferma: "Bella giornata. Oggi fave, chissà quante ne troveremo a Firenze a contestare" facendo riferimento al doppio significato con cui il termine viene comunemente usato in Toscana. Il post ha raccolto migliaia di commenti, molti dei quali critici e, secondo il generale, offensivi.

A diversi utenti sarebbero già state recapitate raccomandate inviate dalla Talento Company Srl, società specializzata nella tutela dei diritti d'immagine. Le lettere costituiscono atti di diffida e messa in mora e richiamano gli articoli 2043 e 2059 del Codice civile, relativi al danno ingiusto e al danno non patrimoniale, oltre all'articolo 595 del Codice penale sulla diffamazione.

Ai destinatari viene chiesto di eliminare il commento contestato e di inviare una lettera di scuse. La diffida precisa tuttavia che questi adempimenti potrebbero non essere sufficienti a chiudere bonariamente la vicenda e invita gli interessati a contattare entro dieci giorni uno studio legale di Roma per avviare un confronto.

L'avvocato Luca Guffetti Casadei, componente del pool di legali incaricato da Vannacci, ha spiegato che la richiesta di risarcimento viene avanzata soltanto nei casi più gravi. Ha aggiunto che, prima di inviare le raccomandate, viene valutato il contenuto del post del generale e che, se il destinatario risulta una persona non abbiente, lo studio si limita a chiedere la rimozione del commento ritenuto offensivo e l'invio di una lettera di scuse.

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