Il grande gioco dell'oca al parco Mariambini di Empoli

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
Area giochi parco Mariambini Empoli

Parco scenico, rassegna per famiglie inserita nel programma di Che spettacolo di estate!, organizzato dal Comune di Empoli per l’estate empolese, martedì  14 luglio alle 18.00 propone al Parco Mariambini Il grande gioco dell’oca di Giallo Mare Minimal Teatro a cura di Rossella Parrucci e Gessica Lovacco.

I bambini, divisi in due squadre, si fronteggeranno in un gioco dell’oca teatrale.

Il programma di Parco scenico prosegue martedì 21 luglio Art Klamauk presenta Gunteria soup, gran finale martedì 28 luglio lo spettacolo di burattini Il Mago di Oz con Leonardo d’Angelo.

Giovedì 16 luglio alle 21.30 torna anche la rassegna Torrione kids, al Torrione di Santa Brigida di Empoli, con il terzo spettacolo in programma Il Gatto con gli stivali di Teatro Verde

Anche gli spettacoli di Torrione Kids si inseriscono nell’ampio cartellone di Che spettacolo d’estate!, promosso dal Comune di Empoli. La rassegna, dedicata alle famiglie, è realizzata da Giallo Mare Minimal teatro grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze. Gli spettacoli di Torrione Kids rientrano tra le iniziative gratuite del programma La Fondazione per Te.

Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito. 

Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e-mail info@giallomare.it. Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Empoli
Attualità
11 Luglio 2026

Piazza Matteotti, passeggiata con i cittadini. Il sindaco: "Nessun albero sarà abbattuto"

Una passeggiata partecipata, una mattina dedicata al racconto del progetto della nuova piazza Matteotti assieme all'amministrazione comunale e ai progettisti che hanno curato il prospetto futuro. Questa mattina si è tenuto l'incontro [...]

Empoli
Attualità
10 Luglio 2026

Dopo Abba Lovers, Empoli 'aspetta' Johnson Righeira

Grande partecipazione in piazza per un'altra serata del Luglio Empolese, i giovedì dedicati ai concerti nel Giro d'Empoli. Ieri in tanti hanno cantato le cover degli ABBA Lover, formazione che riprende le [...]

Empoli
Attualità
10 Luglio 2026

Trent'anni di Estetica Più Bella, una targa dal Comune di Empoli

L'assessore al Commercio del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci, ha consegnato una targa a nome dell'amministrazione comunale per i 30 anni di attività di Estetica Più Bella, nato come centro [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina