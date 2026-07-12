Il grande gioco dell'oca al parco Mariambini di Empoli

Parco scenico, rassegna per famiglie inserita nel programma di Che spettacolo di estate!, organizzato dal Comune di Empoli per l’estate empolese, martedì 14 luglio alle 18.00 propone al Parco Mariambini Il grande gioco dell’oca di Giallo Mare Minimal Teatro a cura di Rossella Parrucci e Gessica Lovacco.
I bambini, divisi in due squadre, si fronteggeranno in un gioco dell’oca teatrale.
Il programma di Parco scenico prosegue martedì 21 luglio Art Klamauk presenta Gunteria soup, gran finale martedì 28 luglio lo spettacolo di burattini Il Mago di Oz con Leonardo d’Angelo.
Giovedì 16 luglio alle 21.30 torna anche la rassegna Torrione kids, al Torrione di Santa Brigida di Empoli, con il terzo spettacolo in programma Il Gatto con gli stivali di Teatro Verde
Anche gli spettacoli di Torrione Kids si inseriscono nell’ampio cartellone di Che spettacolo d’estate!, promosso dal Comune di Empoli. La rassegna, dedicata alle famiglie, è realizzata da Giallo Mare Minimal teatro grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze. Gli spettacoli di Torrione Kids rientrano tra le iniziative gratuite del programma La Fondazione per Te.
Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.
Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e-mail info@giallomare.it. Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.
Fonte: Ufficio Stampa
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