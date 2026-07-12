L'Orchestra del Boccherini omaggia Morricone e Williams a Lajatico

Dopo il successo della prima serata dell'8 luglio, Artinsolite si chiude martedì 14 luglio con il secondo e ultimo appuntamento musicale dell'edizione 2026. Alle 21.30 in Piazza Vittorio Veneto, l'Orchestra del Conservatorio "Luigi Boccherini" di Lucca porterà in scena un omaggio alle colonne sonore di Ennio Morricone e John Williams, due dei compositori più amati della storia del cinema. A dirigere sarà il maestro Carlo Bernini, direttore musicale e artista di riferimento di Andrea Bocelli da oltre trent'anni, presente in entrambe le serate della rassegna.

La conduzione della serata è affidata a Renato Raimo, attore, autore e regista tra le figure più poliedriche del panorama culturale italiano. L'Orchestra del Conservatorio "L. Boccherini" è una delle principali realtà formative e produttive del panorama musicale toscano. Composta dai migliori allievi dei corsi accademici affiancati dai docenti, ha collaborato negli anni con artisti di rilievo internazionale e ha preso parte a produzioni del maestro Andrea Bocelli, dalle Terme di Caracalla di Roma al Teatro del Silenzio di Lajatico.

L'ingresso è gratuito. La serata del 14 luglio conclude Artinsolite, la rassegna che precede i concerti di Matteo Bocelli (21 luglio) e di Andrea Bocelli (23 e 25 luglio) al Teatro del Silenzio. Artinsolite è un progetto prodotto da Teatro del Silenzio, realizzato in collaborazione con il Comune di Lajatico, Banca Popolare di Lajatico, Az. Agricola Il Colle, CitySound & Events e Pro Loco. Main sponsor dell’edizione è SCART-progetto artistico del Gruppo Hera, e supportato da Susini Assigest, Energy, F.lli Fegatili e Toscana Energia.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate