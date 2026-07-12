L'Orchestra del Boccherini omaggia Morricone e Williams a Lajatico

Attualità Lajatico
Condividi su:
Leggi su mobile

Dopo il successo della prima serata dell'8 luglio, Artinsolite si chiude martedì 14 luglio con il secondo e ultimo appuntamento musicale dell'edizione 2026. Alle 21.30 in Piazza Vittorio Veneto, l'Orchestra del Conservatorio "Luigi Boccherini" di Lucca porterà in scena un omaggio alle colonne sonore di Ennio Morricone e John Williams, due dei compositori più amati della storia del cinema. A dirigere sarà il maestro Carlo Bernini, direttore musicale e artista di riferimento di Andrea Bocelli da oltre trent'anni, presente in entrambe le serate della rassegna.

La conduzione della serata è affidata a Renato Raimo, attore, autore e regista tra le figure più poliedriche del panorama culturale italiano. L'Orchestra del Conservatorio "L. Boccherini" è una delle principali realtà formative e produttive del panorama musicale toscano. Composta dai migliori allievi dei corsi accademici affiancati dai docenti, ha collaborato negli anni con artisti di rilievo internazionale e ha preso parte a produzioni del maestro Andrea Bocelli, dalle Terme di Caracalla di Roma al Teatro del Silenzio di Lajatico.

L'ingresso è gratuito. La serata del 14 luglio conclude Artinsolite, la rassegna che precede i concerti di Matteo Bocelli (21 luglio) e di Andrea Bocelli (23 e 25 luglio) al Teatro del Silenzio. Artinsolite è un progetto prodotto da Teatro del Silenzio, realizzato in collaborazione con il Comune di Lajatico, Banca Popolare di Lajatico, Az. Agricola Il Colle, CitySound & Events e Pro Loco. Main sponsor dell’edizione è SCART-progetto artistico del Gruppo Hera, e supportato da Susini Assigest, Energy, F.lli Fegatili e Toscana Energia.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
7 Luglio 2026

Colline Sanminiatesi, 30 Comuni uniti nel nome del tartufo: "Vogliamo diventare le Langhe della Toscana"

Dalle 'intese' ai fatti. Prende formalmente forma il progetto delle 'Colline San Miniatesi' il territorio diffuso nel cuore della Toscana, composto da 30 Comuni, che intende promuoversi in modo unitario attraverso [...]

San Miniato
Attualità
20 Giugno 2026

Raccolta rifiuti, Geofor modifica gli orari per il caldo

Geofor avvisa tutti i cittadini che tenuto conto degli ultimi aggiornamenti meteo, che prevedono temperature particolarmente elevate, per i giorni da lunedì 22 a sabato 27 giugno , i turni pomeridiani [...]

Bientina
Attualità
27 Maggio 2026

Sciopero generale 29 maggio e 12 giugno: possibili disagi nella raccolta rifiuti porta a porta

Geofor comunica che, per venerdì 29 maggio e venerdì 12 Giugno 2026, è stato proclamato da alcune sigle sindacali uno sciopero generale nazionale per le intere giornate. In ragione di [...]



Tutte le notizie di Lajatico

<< Indietro

torna a inizio pagina