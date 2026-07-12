Nuovo raid dei ladri al palazzetto dello sport di Cerreto Guidi

Cronaca Cerreto Guidi
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Il Palazzetto di Cerreto Guidi

Sede a soqquadro e danni ingenti, è il secondo furto in un mese.

Ladri in azione nei giorni scorsi al palazzetto dello sport di Cerreto Guidi. L'intrusione, scoperta soltanto sabato mattina, ha lasciato dietro di sé numerosi danni alla struttura, mentre il bottino è stato di poche decine di euro ricavate dagli spiccioli dei distributori automatici.

A fare l'amara scoperta sono stati i dirigenti, le atlete e il personale della Cerretese Volley, che hanno trovato la sede completamente a soqquadro. Armadi e scrivanie sono stati danneggiati, così come porte, arredi e materiali presenti all'interno dell'impianto.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero entrati forzando l'ingresso principale con alcuni attrezzi da scasso, poi abbandonati sul posto. Dopo aver rovistato nei locali, si sarebbero impossessati soltanto del denaro contenuto nei distributori automatici di bevande, provocando però danni per un valore ben superiore al bottino.

L'incursione non si è fermata alla sede della società di volley. I ladri hanno preso di mira anche gli spazi utilizzati dalla società di basket, tentando senza successo di aprire alcuni magazzini.

I danni materiali sono ingenti e la Cerretese Volley si trova a fare i conti con il secondo furto subito nell'arco di un mese.

Sull'accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini per risalire ai responsabili.

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