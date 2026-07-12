Precipita da un sentiero sul Monte Pisanino, muore un escursionista di Cascina

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Il 67enne è precipitato mentre stava percorrendo il cosiddetto "traverso". Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto in pochi giorni sullo stesso tratto

Tragedia sulle Alpi Apuane, dove un escursionista ha perso la vita dopo essere precipitato lungo il Monte Pisanino, la vetta più alta della catena montuosa in provincia di Lucca.

L'incidente è avvenuto mentre l'uomo, un 67enne residente a Cascina, stava percorrendo il cosiddetto "traverso", un tratto particolarmente impegnativo del sentiero. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico toscano (Sast) insieme all'elisoccorso regionale Pegaso 3.

L'elicottero ha sbarcato in quota il medico e un tecnico del Soccorso alpino, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'escursionista. Successivamente sono stati trasportati sul luogo altri tecnici del Sast per il recupero della salma e dell'altro escursionista che aveva lanciato l'allarme.

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto negli ultimi giorni sullo stesso tratto del Monte Pisanino, dove un altro escursionista aveva perso la vita mentre percorreva il traverso.

Nella mattinata di oggi il Soccorso alpino era stato impegnato anche in un altro intervento sulle Apuane: una persona colta da malore nei pressi di Col di Favilla è stata recuperata dall'elisoccorso Pegaso 1 e trasportata alla base del Cinquale.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
10 Luglio 2026

Uccise la psichiatra Capovani a Pisa, confermato l'ergastolo per Seung

La condanna all’ergastolo per Gianluca Paul Seung diventa definitiva. L'uomo di Torre del Lago (Viareggio) uccise nel 2023 la sua psichiatra a Pisa, Barbara Capovani. La Cassazione ha respinto il [...]

Pisa
Cronaca
6 Luglio 2026

Controlli straordinari dei carabinieri nel Pisano: 15 denunce tra alcol alla guida, armi e furti

Quindici persone denunciate, decine di controlli su strada e verifiche nei locali pubblici del centro cittadino. È il bilancio delle attività straordinarie messe in campo nell’ultima settimana dai carabinieri del [...]

Pisa
Cronaca
6 Luglio 2026

Addio a Pietro Pugi, il cordoglio della Stella Maris

Il Presidente della Fondazione IRCCS Stella Maris, Giuliano Maffei, insieme al Cda, ai Revisori dei conti, ai Direttori generale, scientifico e sanitario ed ai dipendenti e collaboratori della Stella Maris, [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina