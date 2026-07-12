Precipita da un sentiero sul Monte Pisanino, muore un escursionista

Tragedia sulle Alpi Apuane, dove un escursionista ha perso la vita dopo essere precipitato lungo il Monte Pisanino, la vetta più alta della catena montuosa in provincia di Lucca.

L'incidente è avvenuto mentre l'uomo stava percorrendo il cosiddetto "traverso", un tratto particolarmente impegnativo del sentiero. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e speleologico toscano (Sast) insieme all'elisoccorso regionale Pegaso 3.

L'elicottero ha sbarcato in quota il medico e un tecnico del Soccorso alpino, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'escursionista. Successivamente sono stati trasportati sul luogo altri tecnici del Sast per il recupero della salma e dell'altro escursionista che aveva lanciato l'allarme.

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto negli ultimi giorni sullo stesso tratto del Monte Pisanino, dove un altro escursionista aveva perso la vita mentre percorreva il traverso.

Nella mattinata di oggi il Soccorso alpino era stato impegnato anche in un altro intervento sulle Apuane: una persona colta da malore nei pressi di Col di Favilla è stata recuperata dall'elisoccorso Pegaso 1 e trasportata alla base del Cinquale.

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