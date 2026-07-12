Scippano orologio da 75mila euro a Reggello, arrestati due uomini

Hanno strappato dal polso di un turista tedesco un orologio di lusso del valore di circa 75mila euro all'interno dell'outlet The Mall di Reggello, per poi fuggire a bordo di un'auto con targa francese. La loro corsa si è conclusa al casello autostradale di Ventimiglia, dove i carabinieri hanno arrestato due cittadini algerini di 25 e 28 anni.

L'episodio risale alla notte del 5 luglio, ma è stato reso noto soltanto oggi. Dopo la denuncia presentata dalla vittima, i carabinieri di Reggello hanno avviato le indagini, riuscendo a identificare il modello e la targa del veicolo utilizzato per la fuga. Ipotizzando che i due potessero rientrare in Francia, i militari hanno allertato i colleghi della provincia di Imperia e il Centro di cooperazione di polizia e dogane di Ventimiglia.

L'auto è stata individuata nei pressi di Bordighera e seguita fino al confine, dove è stata bloccata al casello di Ventimiglia. Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto, nascosto all'interno del veicolo, l'orologio sottratto al turista.

I due arrestati, già noti alle forze dell'ordine, sono stati trasferiti nel carcere di Sanremo. Sono gravemente indiziati del reato di ricettazione aggravata e la misura cautelare è stata disposta anche in considerazione del pericolo di fuga.

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