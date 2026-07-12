Scippano orologio da 75mila euro a Reggello, arrestati due uomini

Cronaca Reggello
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Lo scippo è avvenuto all'outlet The Mall, i due sono stati fermati al casello autostradale di Ventimiglia

Hanno strappato dal polso di un turista tedesco un orologio di lusso del valore di circa 75mila euro all'interno dell'outlet The Mall di Reggello, per poi fuggire a bordo di un'auto con targa francese. La loro corsa si è conclusa al casello autostradale di Ventimiglia, dove i carabinieri hanno arrestato due cittadini algerini di 25 e 28 anni.

L'episodio risale alla notte del 5 luglio, ma è stato reso noto soltanto oggi. Dopo la denuncia presentata dalla vittima, i carabinieri di Reggello hanno avviato le indagini, riuscendo a identificare il modello e la targa del veicolo utilizzato per la fuga. Ipotizzando che i due potessero rientrare in Francia, i militari hanno allertato i colleghi della provincia di Imperia e il Centro di cooperazione di polizia e dogane di Ventimiglia.

L'auto è stata individuata nei pressi di Bordighera e seguita fino al confine, dove è stata bloccata al casello di Ventimiglia. Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto, nascosto all'interno del veicolo, l'orologio sottratto al turista.

I due arrestati, già noti alle forze dell'ordine, sono stati trasferiti nel carcere di Sanremo. Sono gravemente indiziati del reato di ricettazione aggravata e la misura cautelare è stata disposta anche in considerazione del pericolo di fuga.

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