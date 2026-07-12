Sea Watch 5 attracca a Marina di Carrara con 50 migranti a bordo

Cronaca Carrara
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La nave della ong tedesca Sea Watch 5 è arrivata nel porto di Marina di Carrara con a bordo 50 migranti soccorsi nel Mediterraneo meridionale. L'imbarcazione ha attraccato poco dopo le 19, al termine di alcuni giorni di navigazione successivi all'operazione di salvataggio.

Quello di oggi è il ventreesimo sbarco di una nave delle ong nello scalo apuano dal 30 gennaio 2023. Con le persone arrivate questa sera, il numero complessivo dei migranti sbarcati a Marina di Carrara sale a 2.493.

Per la Sea Watch 5 si tratta del quarto approdo nel porto apuano. L'ultimo risaliva al 29 giugno 2025.

Le operazioni di accoglienza sono coordinate dalla Prefettura di Massa-Carrara. Dopo lo sbarco, i migranti saranno trasferiti al padiglione C del complesso fieristico Imm-CarraraFiere, dove saranno sottoposti ai primi controlli sanitari e alle procedure di identificazione, prima del successivo trasferimento nelle strutture di accoglienza individuate.

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