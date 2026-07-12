Sterpaglie in fiamme a Santa Croce, intervengono i vigili del fuoco

Due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute alle 15.01 in via del Bosco, nel comune di Santa Croce sull'Arno, per un incendio di sterpaglie.
All'arrivo sul posto i vigili del fuoco hanno rapidamente domato le fiamme, impedendo che il rogo si propagasse all'area circostante. Al termine delle operazioni è stata effettuata la messa in sicurezza della zona.
L'incendio ha interessato una superficie di circa 2.000 metri quadrati. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Santa Croce sull'Arno
Pescaglia
Cronaca
2 Luglio 2026
A Pescaglia, in provincia di Lucca, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lucca insieme ai militari della Stazione di Ponte a Moriano hanno tratto in arresto [...]
Fucecchio
Cronaca
30 Giugno 2026
In mezzo al bosco, poco lontano dalla strada, dei teli di plastica legati agli alberi formano un riparo improvvisato. Sotto c'è una sedia, rifiuti tra cui resti di cibo, bottiglie [...]
San Miniato
Cronaca
8 Giugno 2026
Nell’ambito delle attività di controllo rafforzato disposte sul territorio provinciale, anche il Cuoio è stato interessato da una serie di interventi coordinati dei Carabinieri, orientati alla prevenzione della criminalità diffusa [...]
<< Indietro