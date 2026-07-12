Sviluppo rurale in Toscana: dibattito a Montespertoli

Le sfide del comparto agricolo toscano, tra crisi climatica, scenari di mercato e nuove opportunità di sviluppo rurale, saranno al centro di un importante incontro che si terrà lunedì prossimo.

L’evento, organizzato dalla consigliera regionale Brenda Barnini, presidente della comminsieme al Sindaco di Montespertoli e delegato Anci Toscana all'agricoltura, Alessio Mugnaini, si terrà domani, lunedì 13 luglio dalle 9.00 alle 13.00 presso il Museo del Territorio di Montespertoli.

L’iniziativa, che rappresenta un momento di confronto strategico dedicato alle aziende agricole locali,

vedrà la partecipazione anche dell’europarlamentare Dario Nardella e dell’assessore regionale all'agricoltura Leonardo Marras. Sarà un’occasione preziosa per dialogare direttamente con le istituzioni sulle linee guida regionali e sulle scelte cruciali che arrivano dall’Unione Europea, fondamentali per il futuro del settore.

Il dibattito si concentrerà su una serie di temi di estrema attualità per l'economia rurale: dalla gestione degli impatti del cambiamento climatico alle complesse dinamiche di mercato. Particolare attenzione sarà dedicata alle strategie necessarie per favorire il ricambio generazionale, agli investimenti mirati in innovazione e sostenibilità, e alla valorizzazione del legame tra lo sviluppo rurale e l’identità toscana, vero motore della sua attrattività.

"Le istituzioni sono chiamate a lavorare in costante ascolto e in stretta collaborazione con le associazioni del mondo agricolo - sottolinea Barnini -. Affrontare insieme problemi e opportunità significa costruire un futuro più solido per le nostre aziende e per tutto il territorio".

L'appuntamento è un invito aperto a tutti gli operatori del settore che desiderano approfondire le prospettive di sviluppo rurale e comprendere meglio l'impatto delle politiche europee sulla realtà agricola toscana.

Fonte: Partito Democratico Empoli - Ufficio Stampa

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