A 87 anni e senza denti finisce a Sollicciano per un furto di tre anni fa

C'è una notizia dal carcere di Firenze che sta facendo discutere. Un uomo di 87 anni è finito a Sollicciano dopo una sentenza di condanna per un furto d'auto avvenuto tre anni fa. Da tre giorni è nel penitenziario, nel reparto clinico. Il personale deve prepararli pasti in forma liquida perché l'87enne non ha i denti, le condizioni di salute sono stabili ma vengono monitorate.

L'uomo, classe 1939 e originario di Napoli, fino a poco fa era nell'albergo popolare di via della Chiesa, ma la struttura non poteva dargli ospitalità. Non ha parenti né casa. I servizi sociali comunali gli avevano proposto il trasferimento in una Rsa a Castelfiorentino ma è stata giudicata troppo lontana dall'87enne.

Quel rifiuto lo ha portato a Sollicciano, anche se l'assessorato alle politiche sociali di Firenze è stato informato del caso. Si valutano alternative più idonee al carcere. La notizia arriva dal Corriere Fiorentino.

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