A Montignoso 22enne accoltellato in pieno giorno: fermato il presunto aggressore

Cronaca Montignoso
Condividi su:
Leggi su mobile

l giovane è stato ferito al torace e a un orecchio e trasportato in ospedale in codice giallo. Individuato e fermato il presunto responsabile

Un giovane di 22 anni, residente a Carrara, è rimasto ferito a coltellate nella mattinata di oggi, poco prima di mezzogiorno, in località Piazza, nel comune di Montignoso.

Secondo le prime informazioni, il 22enne avrebbe riportato ferite al torace e a un orecchio. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito all'ospedale di Massa in codice giallo. Le sue condizioni, in base a quanto emerso, non sarebbero tali da far temere per la vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che avrebbero già fermato il presunto aggressore. I militari avrebbero inoltre recuperato l'arma utilizzata nell'aggressione, rinvenuta poco distante dal luogo dei fatti.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accoltellamento e chiarire il movente dell'episodio.

Si tratta dell'ennesimo fatto di violenza registrato a Montignoso nelle ultime settimane. Nella notte del 26 giugno, sul litorale di Cinquale, due persone erano rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco. Le indagini, in quel caso, avevano portato all'arresto di un diciottenne.

Notizie correlate

Montignoso
Cronaca
29 Giugno 2026

Sparatoria a Cinquale, arrestato un 18enne

Un giovane è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sulla sparatoria avvenuta nella notte tra 25 e 26 giugno a Montignoso (in provincia di Massa Carrara). Due giovani, entrambi di La Spezia, [...]

Montignoso
Cronaca
27 Giugno 2026

Sparatoria al Cinquale, sospesa la licenza al locale della movida

Il questore di Massa-Carrara ha disposto la sospensione per dieci giorni della licenza di un locale di piazza De André, al Cinquale, teatro nella notte tra giovedì e venerdì della [...]

Montignoso
Cronaca
26 Giugno 2026

Spari nella notte a Montignoso: due giovani feriti

Due giovani sono rimasti feriti da colpi d’arma da fuoco nella notte tra il 25 e il 26 giugno a Montignoso, sul litorale al confine con la Versilia, in provincia [...]



Tutte le notizie di Montignoso

<< Indietro

torna a inizio pagina