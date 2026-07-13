A Montignoso 22enne accoltellato in pieno giorno: fermato il presunto aggressore

Un giovane di 22 anni, residente a Carrara, è rimasto ferito a coltellate nella mattinata di oggi, poco prima di mezzogiorno, in località Piazza, nel comune di Montignoso.

Secondo le prime informazioni, il 22enne avrebbe riportato ferite al torace e a un orecchio. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito all'ospedale di Massa in codice giallo. Le sue condizioni, in base a quanto emerso, non sarebbero tali da far temere per la vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che avrebbero già fermato il presunto aggressore. I militari avrebbero inoltre recuperato l'arma utilizzata nell'aggressione, rinvenuta poco distante dal luogo dei fatti.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accoltellamento e chiarire il movente dell'episodio.

Si tratta dell'ennesimo fatto di violenza registrato a Montignoso nelle ultime settimane. Nella notte del 26 giugno, sul litorale di Cinquale, due persone erano rimaste ferite da colpi d'arma da fuoco. Le indagini, in quel caso, avevano portato all'arresto di un diciottenne.

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