A Palazzo Leggenda ecco ‘La fabbrica dello spettacolo’

Comincia una nuova settimana tutta da scoprire a palazzo Leggenda, la biblioteca delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi: ‘La fabbrica dello spettacolo’! E che cosa vi aspetterà?

Da martedì 14 a venerdì 17 luglio, dalle 10 alle 12, attività da 6 a 11 anni, con prenotazione richiesta: il 14 luglio, Marionettiamo! Calzini alla mano per costruire un muppet pronto a brillare sotto i riflettori; si proseguirà il 15 luglio, con Gioco d’ombra! Non saranno espressive e non brilleranno per tridimensionalità, ma alle figure che verranno realizzate sicuramente non mancherà la fantasia. Giovedì 16 luglio, spazio al Green show! Utilizzando materiale di recupero, verrà data vita agli altri attori che andranno in scena nel magico palcoscenico; il 17 luglio, Tutti in scena! Qualche pennellata finale alle scenografie, ultimi ritocchi al trucco e parrucco e finalmente tutto pronto: ecco uno spettacolo che animerà tutti i personaggi creati nei giorni precedenti.

Per prenotarsi: 0571757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

LA BIBLIOTECA AI PARCHI, NELLE PIAZZE e FRAZIONI DELLA CITTÀ - La biblioteca a Serravalle con letture, laboratori e punto prestito, tutti i giovedì dalle 17 alle 20 da giugno a settembre (pausa dall’11 al 24 agosto); in piazza Madonna della Quiete, letture e giochi, tutti i venerdì di luglio dalle 17 alle 19 e tutti i lunedì di luglio, letture animate e punto prestito in alcune piazze e parchi della città: il 13 luglio, alle 21.30, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto – Avane. Ingresso libero senza prenotazione.

Mentre, tutti i mercoledì di luglio, Palazzo Leggenda vi aspetta sotto le stelle! Dalle 18 alle 23, Aperibiblio. A Palazzo per un piacevole intermezzo prima della cena; dalle 18 alle 20 attività di letture animate e laboratori creativi a sorpresa!

Mercoledì 15 luglio, alle 21.30 andrà in scena il travolgente spettacolo di TomMago. Tra risate e incantesimi l’irresistibile PappaCarlo guiderà piccoli spettatori e piccole spettatrici in un’avventura fantastica dove tutto può accadere. L’ingresso è libero senza prenotazione.

ORARIO ESTIVO - Palazzo Leggenda effettuerà apertura fino al 31 luglio da martedì a venerdì 9-13, mercoledì anche dalle 18 alle 23. La biblioteca comunale Renato Fucini nel mese di luglio sarà aperta da lunedì a venerdì 9-19 e sabato 9-13.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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