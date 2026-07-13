Andritz di Capannori, confronto in Regione: a settembre incontro su nuovo piano industriale

dalla Regione Capannori
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La multinazionale Andritz di Capannori (Lucca), azienda che produce macchinari completi e singoli componenti per la produzione di carta, cartone e tissue, oggi si è presentata al tavolo in convocato in Regione da Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani. Qui, il tavolo con organizzazioni sindacali e rappresentanti istituzionali – oltre la Regione, il Comune di Capannori e la Provincia di Lucca – ha condiviso un percorso che nei prossimi giorni porterà a un primo incontro presso Confindustria incentrato sulla contrattazione di secondo livello (una delle questioni aperte dentro al processo di fusione di aziende diverse avviato da Andritz).

E’ stato un confronto aperto – commenta Fabiani -; abbiamo già calendarizzato a settembre un nuovo incontro al tavolo regionale per l’illustrazione del nuovo piano industriale. Abbiamo chiesto alla multinazionale di avere chiare prospettive per il futuro e il modo migliore per farlo è che l’azienda presenti un piano industriale concreto e valutabile”.

Il tavolo in plenaria di oggi, con tutti i soggetti presenti, era stato preceduto da due incontri separati (rispettivamente con azienda e con organizzazioni sindacali) e anche da una seduta straordinaria del consiglio comunale di Capannori.

Fonte: Regione Toscana

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