In Aoup nasce l'ambulatorio multidisciplinare per la prevenzione, diagnosi e cura della sarcopenia negli anziani

Il percorso assistenziale in Aoup dedicato a questa malattia muscolare nasce dalla collaborazione tra l’Unità operativa di Geriatria, la Sezione dipartimentale Professioni tecnico sanitarie e della riabilitazione, il servizio dietetico e i fisioterapisti e il Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Pisa.

In sostanza i pazienti over 65 già in carico all'ospedale e selezionati o dalla corsia di degenza o dagli ambulatori, vengono sottoposti a visita geriatrica, ecografia muscolare, visita dietistica e fisioterapica al termine delle quali ricevono una relazione clinica con diagnosi, consigli medici, dieta e un programma di attività fisica personalizzata.

Oltre alla parte clinica, tale percorso prevede anche una parte scientifica sulla ricerca di nuovi biomarcatori in collaborazione con il Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica di Unipi.

La finalità di questo percorso assistenziale nasce dall’esigenza di offrire al paziente, in un’unica mattina, tutti gli strumenti utili a prevenire la sarcopenia e a mantenere un invecchiamento attivo con stile di vita adeguato da un punto di vista geriatrico, nutrizionale e fisico.

Il 4 luglio scorso, ricorrenza della Giornata mondiale della sarcopenia, l’equipe multidisciplinare del percorso ha promosso un’iniziativa dedicata alla prevenzione di questa patologia e, dalle valutazioni effettuate su chi si è volontariamente sottoposto allo screening, è emerso che il 12% è risultato affetto da sarcopenia senza che ne fosse a conoscenza. "Per quanto si tratti di un sondaggio esplorativo – dichiara Agostino Virdis, direttore della Geriatria – il risultato rafforza l’idea della prevalenza elevata e nascosta di questa sindrome e le potenziali ricadute positive che un percorso di prevenzione dedicato possa avere nel nostro contesto socio-sanitario".

Fonte: AOU Pisana - Ufficio stampa

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