Aurora Michelle Masiani sul tetto d'Italia: quattro podi tricolori e titolo di Campionessa Italiana Master M20

Una stagione da incorniciare per Aurora Michelle Masiani, protagonista assoluta ai Campionati Italiani Master di Nuoto Artistico 2026. L'atleta, tesserata per la H.Sport Firenze di Campi Bisenzio ma cresciuta sportivamente tra le piscine di Empoli, Fucecchio e Larciano, ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana Master M20, confermandosi tra le migliori interpreti della disciplina a livello nazionale.

Il primo grande successo è arrivato ai Campionati Italiani Indoor di Nuoto Artistico Master, disputati a Milano lo scorso febbraio, dove Masiani ha firmato una prestazione di altissimo livello, salendo due volte sul gradino più alto del podio e laureandosi campionessa italiana nella categoria riservata agli atleti dai 20 ai 24 anni.

La sua superiorità tecnica ed espressiva è emersa con forza sia nel Solo Tecnico, eseguito con precisione, eleganza e impeccabile controllo degli elementi obbligatori, sia nel Solo Libero, dove ha saputo coniugare qualità artistiche, interpretazione e maturità agonistica, conquistando l'apprezzamento unanime della giuria.

Il momento d'oro è proseguito anche nel più recente appuntamento tricolore di Riccione -Campionato Italiano Master HerbaLife Nuoto Artistico – tenutosi nei giorni dal 9 al 12 luglio, dove Aurora ha nuovamente confermato il proprio valore, arricchendo il suo straordinario bottino stagionale con altre due medaglie: un oro e un bronzo, a testimonianza di una continuità di rendimento che la colloca ai vertici del nuoto artistico italiano.

Un risultato costruito con anni di lavoro, sacrificio e dedizione. Aurora Michelle Masiani rappresenta infatti una delle atlete più significative del movimento natatorio empolese, cresciuta in un percorso sportivo che l'ha vista maturare nelle piscine del territorio prima di approdare alla H.Sport Firenze, società con la quale continua a raccogliere importanti successi.

Le quattro medaglie conquistate nei Campionati Italiani 2026 – tre ori e un bronzo – costituiscono un traguardo di assoluto prestigio e premiano il talento, la costanza e la passione di un'atleta che continua a distinguersi per professionalità e determinazione.

Il suo successo è motivo di orgoglio non solo per la H.Sport Firenze e per tutto il movimento del nuoto artistico dell'Empolese-Valdelsa, ma anche per la comunità di Cerreto Guidi, che festeggia una propria concittadina capace di portare il nome del territorio sul gradino più alto del podio nazionale.

Con questo straordinario risultato, Aurora Michelle Masiani scrive una nuova pagina della sua carriera sportiva, confermandosi una delle protagoniste del nuoto artistico italiano.

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