Incendio nel Mugello, il rogo è in contenimento: bruciati 10 ettari di bosco

È in corso dalla notte di lunedì 13 luglio un intervento massiccio dei vigili del fuoco per un incendio a Poggio al Tiglio, nel Mugello, nel comune di Vicchio. Le cause dell'incendio non sono chiare, ma è stato avvistato nella notte da un residente di Campigno che, tramite coordinate gps, ha guidato i vigili del fuoco.

È immediatamente entrato in funzione il sistema antincendi boschivi della Regione Toscana, con l'invio nella notte delle prime squadre operative. Dalle prime luci dell'alba sono intervenuti tre elicotteri della flotta regionale a supporto delle squadre AIB, sotto il coordinamento di un direttore delle operazioni di spegnimento dell'Unione Comuni Mugello. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco in supporto alle operazioni.

È stato inoltre richiesto l'intervento di un mezzo della flotta nazionale per contribuire a circoscrivere le fiamme prima del previsto rialzo delle temperature.

Secondo quanto comunicato dalla Città Metropolitana di Firenze, l'incendio, nella zona di Villore di Vicchio, è attualmente in fase di contenimento. Sono circa 10 gli ettari di bosco interessati dal rogo e non risultano coinvolte infrastrutture né abitazioni.

Nel corso della mattinata sono intervenuti una squadra di operai forestali della Città Metropolitana, 16 squadre provenienti da tutta la provincia con mezzi terrestri e due Canadair. Al momento resta attivo circa il 20% del fronte di fuoco. Le operazioni di spegnimento e le attività di controllo proseguiranno anche durante la notte.

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