Bosco in fiamme nel Mugello, arrivano gli elicotteri

È in corso dalla notte di lunedì 13 luglio un intervento massiccio dei vigili del fuoco per un incendio a La Cella, in Mugello, nel comune di Vicchio. Sono in fiamme, per il momento, ben quindici ettari di bosco. Le cause dell'incendio non sono chiare.

È in funzione il sistema antincendi boschivi della Regione Toscana con invio immediato di alcune squadre nella notte. Tre elicotteri della flotta regionale stanno intervenendo dalle prime luci dell’alba a supporto delle squadre AIB e sotto il coordinamento di un direttore delle operazioni di spegnimento dell’Unione Comuni Mugello. Presente una squadra di vigili del fuoco a supporto.

Inoltre, è stato richiesto l’intervento di un mezzo della flotta nazionale per circoscrivere le fiamme prima del rialzo delle temperature.

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