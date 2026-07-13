Ciclista aggredito dal branco in Versilia: denunciati quattro giovani, due sono minorenni

Svolta nelle indagini sull'aggressione subita da un ciclista di 44 anni nella notte tra giovedì e venerdì lungo la strada per Monteggiori, nel territorio di Camaiore, in Versilia. La Polizia di Stato ha denunciato quattro giovani, di cui due minorenni, con l'accusa di lesioni personali in concorso e omissione di soccorso. È ancora in corso, invece, l'identificazione di un quinto presunto componente del gruppo.

Secondo quanto riferito dalla questura, i quattro ragazzi si sono presentati nella serata di ieri al commissariato di Viareggio; i due minorenni erano accompagnati dai rispettivi genitori. "Sentendosi ormai braccati, i quattro ragazzi hanno deciso di cedere", si legge nella nota diffusa dalla polizia.

In base alla ricostruzione degli investigatori, il 44enne, residente a Camaiore, stava percorrendo in bicicletta la strada verso la frazione collinare di Monteggiori quando, giunto nel borgo di Santa Lucia, sarebbe stato avvicinato dal gruppo di giovani, che avrebbe iniziato a insultarlo. Dopo la reazione del ciclista, la situazione sarebbe degenerata.

La questura riferisce che i ragazzi "lo hanno aggredito, scaraventandolo a terra. Nonostante le fratture riportate e le disperate richieste di aiuto dell'uomo, il branco è salito a bordo di un'autovettura ed è ripartito a tutta velocità, facendo perdere le proprie tracce".

A soccorrere il ciclista è stata una passante che ha dato l'allarme al 118. Trasportato d'urgenza in ospedale, il 44enne ha riportato la frattura del femore sinistro ed è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Le indagini del commissariato di Viareggio sono partite subito dopo il ricovero della vittima. Gli investigatori hanno incrociato le dichiarazioni dell'uomo con le testimonianze raccolte sul posto. Determinante, secondo la polizia, è stata l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che ha consentito di individuare anche la targa dell'auto utilizzata dal gruppo per allontanarsi.

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