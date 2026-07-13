Convocato il Consiglio Comunale di San Miniato

È convocato per mercoledì 15 luglio, alle ore 9.30, il Consiglio Comunale di San Miniato presso il Palazzo Comunale. Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming accedendo a questo link.

ALL'ORDINE DEL GIORNO I SEGUENTI PUNTI:

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa prelevamento dal fondo di riserva (delibera G.C. n. 63 del 28.05.2026).

3. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa variazione di cassa (delibera G.C. n. 66 del 04.06.2026).

4. Comunicazione del Presidente del Consiglio Comunale circa prelevamento dal fondo di riserva (delibera G.C. n. 72 del 18.06.2026).

5. Interrogazione verbale, ai sensi dell’art. 52, comma 7, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, proposta dal Consigliere Paolo Vallini - Gruppo Consiliare “Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Partito Liberale Italiano” per avere aggiornamenti in merito alla mozione ad oggetto “Interventi a sostegno del settore conciario” approvata con DC n. 85 del 19.12.2024.

6. Interrogazione verbale, ai sensi dell’art. 52, comma 7, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, proposta dalla Consigliera Francesca Bruni - Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” ad oggetto: “Intervento e finanziamento frana di via Catena”.

7. Interrogazione verbale, ai sensi dell’art. 52, comma 7, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, proposta dalla Consigliera Francesca Bruni - Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” ad oggetto: “Concessione in gestione impianto sportivo Fontevivo”.

8. Interrogazione verbale, ai sensi dell’art. 52, comma 7, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, proposta dalla Consigliera Manola Guazzini - Gruppo Consiliare “Gruppo Misto” ad oggetto: “Progetto fattibilità tecnico-economica e quadro economico campo sportivo Corazzano”.

9. Interrogazione verbale, ai sensi dell’art. 52, comma 7, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, proposta dalla Consigliera Manola Guazzini - Gruppo Consiliare “Gruppo Misto” ad oggetto: “Movida nel centro storico”.

10. Interrogazione verbale, ai sensi dell’art. 52, comma 7, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, proposta dalla Consigliera Manola Guazzini - Gruppo Consiliare “Gruppo Misto” ad oggetto: “ZTL in piazza Duomo: sosta riservata all’hotel Miravalle”.

11. Interrogazione verbale, ai sensi dell’art. 52, comma 7, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, proposta dalla Consigliera Veronica Bagni - Gruppo Consiliare “Filo Rosso” ad oggetto: “Interrogazione verbale sull’applicazione della nuova normativa relativa all’installazione di impianti fotovoltaici nel centro storico di San Miniato.

12. Risposta ad interpellanza presentata il 15.07.2025 (prot. 29458 del 15.07.2025) dal Gruppo Consiliare “Filo Rosso” ad oggetto: “Interpellanza sullo stato di degrado della ciclopista dell’Arno e del tratto di via Arginale al confine tra i comuni di San Miniato e Montopoli in val d’Arno”.

13. Risposta ad interpellanza presentata il 30.10.2025 (prot. 42765 del 30.10.2025) dal Gruppo Consiliare “Filo Rosso” ad oggetto: “San Miniato Promozione – Richiesta chiarimenti sull’affidamento dei servizi di comunicazione e marketing a favore dell’agenzia CONNECTA”.

14. Risposta ad interpellanza presentata il 19.02.2026 (prot. 8475 del 19.02.2026) dal Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia” ad oggetto: “Sistemazione sala del Bastione”.

15. Risposta ad interpellanza presentata il 15.04.2026 (prot. 16318 del 15.04.2026) dal Gruppo Consiliare “Gruppo Misto” ad oggetto: “Nuovo insediamento media distribuzione”.

16. Risposta ad interpellanza presentata il 28.05.2026 (prot. 22622 del 28.05.2026) dal Gruppo Consiliare “Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Partito Liberale Italiano” ad oggetto: “Interpellanza sui tempi di approvazione del Piano Strutturale Intercomunale e variante anticipatoria del Piano Operativo per la rigenerazione urbana di Ponte a Egola”.

17. Mozione presentata il 28.05.2026 (prot. 22626 del 28.05.2026) dal Gruppo Consiliare “Partito Democratico” e dal Gruppo Consiliare “Noi per San Miniato” ad oggetto: “Ruolo, controllo e indirizzi politici sugli organismi partecipati, società di diritto comune ed enti di diritto privato, monitoraggio e trasparenza controllati dal Comune di San Miniato”.

18. Commissione Referente per le Pari Opportunità. Relazione attività 2025.

19. Presentazione e discussione risultanze dei lavori della Commissione Consiliare di Indagine NUOVO NIDO PINOCCHIO istituita con deliberazione consiliare n. 94 del 27.11.2025. Presa d’atto.

20. Permesso di costruire n. 0140/2018 del 21.12.2018. Cessione di aree in via Palagetto a San

Miniato. Approvazione. (Settore Lavori Pubblici e Ambiente) immediatamente

eseguibile.

21. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Presa d’atto piano economico

finanziario (PEF) 2026-2028. (Settore Lavori Pubblici e Ambiente) immediatamente

eseguibile.

22. Tassa sui rifiuti (TARI). Determinazione tariffe. (Settore Programmazione e Risorse

Finanziare) immediatamente eseguibile.

23. Bilancio di Previsione 2026-2028. Variazione. (Settore Programmazione e Risorse

Finanziare) immediatamente eseguibile.

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