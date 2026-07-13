Cyber sicurezza, Its Prodigi e Polizia insieme per la formazione

Percorsi didattici integrati con l’esperienza operativa della Polizia di Stato e lo sviluppo di competenze specialistiche per il contrasto al cybercrime e la protezione dei dati sensibili. Sono questi i punti chiave della collaborazione siglata tra la Polizia di Stato e la Fondazione ITS PRODIGI, Istituto Tecnico Superiore post diploma ad alta specializzazione tecnologica.

La collaborazione permetterà, nello specifico, di progettare percorsi formativi in ambito cyber security con gli esperti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana nella formazione degli studenti dell’ITS, in materia di incident response, digital forensics, intelligenza artificiale e sicurezza delle applicazioni, mettendo a disposizione la propria esperienza nella realizzazione di un programma integrato di lezioni teoriche, laboratori e tirocini operativi, basato su esperienze sul campo e best practices nel settore della cyber sicurezza, anche attraverso l'apporto diretto degli operatori della Polizia di Stato che quotidianamente contrastano tali sfide. Permetterà anche di rendere partecipi gli studenti dell’ITS di testimonianze e docenze da parte degli esperti; infine, i ragazzi avranno anche la possibilità di effettuare stage nei Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica della Toscana.

La Convenzione, firmata dal Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana, Eva Claudia Cosentino e dal presidente di ITS PRODIGI, Paola Castellacci, rientra nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno per il potenziamento dell’attività di prevenzione alla criminalità informatica.

L’accordo rappresenta una partnership strategica per il Sistema Paese e mira a creare un canale diretto tra chi opera quotidianamente per la sicurezza in rete e chi si sta formando per gestire e proteggere le infrastrutture critiche territoriali e nazionali.

La cybersecurity è una priorità strategica per il Paese: concorrere nel formare figure professionali qualificate significa rafforzare la sicurezza nazionale e creare occupazione di qualità.

Il documento è stato firmato alla presenza del Dirigente del Commissariato di P.S. di Empoli, Pietro Scaramella, in rappresentanza del Questore di Firenze, Fausto Lamparelli, che ha così commentato l’iniziativa: “La convenzione sottoscritta oggi valorizza e rafforza la relazione e l’interazione tra la Polizia di Stato e la Fondazione per gli Istituti Tecnologici Superiori Prodigi, eccellenza formativa del territorio toscano attraverso cui favorire, con il contributo specialistico del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana, la diffusione della cultura della legalità informatica”.

Aggiunge la Dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per la Toscana, Eva Claudia Cosentino: “Il Protocollo d’intesa con ITS PRODIGI, tra i primi in Italia e l’unico in Toscana, rientra tra le nuove sfide della sicurezza digitale e concorre a innalzare la resilienza dei sistemi strategici, in quanto rafforza la sinergia tra il sistema della sicurezza pubblica e quello dell’alta formazione tecnica, con l’obiettivo di implementare competenze specialistiche nel settore ICT e nella sicurezza cibernetica, in coerenza con la Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 e valorizzandone gli effetti concreti”.

La presidente di ITS PRODIGI, Paola Castellacci ha spiegato: "È un passo importante per rafforzare il nostro impegno nella formazione dei professionisti della cybersecurity di cui la Toscana e le imprese hanno sempre più bisogno. Grazie alla collaborazione con il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato, i nostri studenti potranno confrontarsi direttamente con competenze ed esperienze di altissimo livello, arricchendo il proprio percorso formativo attraverso testimonianze, attività didattiche e opportunità di stage. Questo accordo conferma il valore degli ITS Academy come ponte concreto tra istruzione, innovazione e mondo del lavoro, offrendo ai giovani nuove prospettive professionali in un settore strategico per la sicurezza e la competitività del territorio".

Fonte: Questura di Firenze e ITS PRODIGI

Notizie correlate