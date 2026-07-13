È in vendita il Palazzetto dello sport di San Miniato

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Comparso un annuncio da 1,7 milioni per la struttura "Fontevivo", teatro di eventi sportivi del territorio

Il palazzetto dello sport di San Miniato, in via Fontevivo, è in vendita. L'annuncio della struttura è comparso in questi giorni su un portale immobiliare, per un valore di un milione e 700mila euro insieme a terreni nell'area circostante. A riportare la notizia è il quotidiano La Nazione. Nato negli anni Settanta dalla volontà della Cassa di Risparmio di San Miniato oggi l'immobile, punto di riferimento per lo sport, teatro di eventi di squadre e società ma anche delle scuole che lo utilizzano per l'educazione motoria, è nel patrimonio di Crédit Agricole. Negli anni ci sono stati tentativi di trovare accordi con il Comune perché la struttura entrasse a far parte del patrimonio pubblico. Interlocuzioni confermate dal sindaco Simone Giglioli che però non hanno prodotto effetti, ha evidenziato commentando l'annuncio. Definita una struttura di grande importanza per il territorio, "ma è anche un prezzo molto alto" ha detto Giglioli al quotidiano, parlando nell'eventualità anche di "interventi di adeguamento e ristrutturazione notevoli". In corso, comunque, tutte le valutazioni del caso sull'immobile.

Lega: "Che fine farà il progetto di fare un altro palazzetto?"

"Una notizia che ha colpito la cittadinanza essendo la struttura da decenni un punto di riferimento di società sportive, giovani e famiglie che in quel luogo hanno trascorso intense giornate di sport e di agonismo" scrivono dalla Lega di San Miniato. "Il Comune ha fatto sapere che non intende acquistare l’immobile perché le finanze dell’Ente non lo consentono considerando anche i connessi costi di gestione. Tali affermazioni non possono che destare meraviglia. Da anni il Comune dichiara di voler costruire un nuovo palazzetto accanto a quello oggi in vendita e per tale motivo nel bilancio consuntivo 2025 figurano risorse accantonate e vincolate per oltre 2 milioni di euro per la realizzazione del progetto. Quindi i soldi ci sono. Se il Comune non acquista il palazzetto posto in vendita ci chiediamo che fine farà il vecchio progetto di farne un altro accanto, ed è evidente che si rischia di non avere né l’uno né l’altro. Il Comune in caso di acquisizione del Palazzetto posto in vendita si dice preoccupato delle spese di gestione. Ma in occasione della previsione di costruire a carico del Comune un altro palazzetto accanto all’esistente le spese di gestione non preoccupavano nessuno?"

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