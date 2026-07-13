È morto Franco Cazzola, ex assessore regionale alla Cultura della Toscana

Politica e Opinioni Firenze
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Docente di Scienza della politica alla Cesare Alfieri di Firenze, è stato assessore tra il 1995 e il 2000. Giani: "Figura di rilievo nel panorama politico e amministrativo"

È morto Franco Cazzola, docente universitario ed ex assessore regionale della Toscana. La notizia ha suscitato il cordoglio del presidente della Regione Eugenio Giani e dell’intera Giunta regionale, che hanno ricordato il contributo di Cazzola alla vita politica e istituzionale del territorio.

Professore di Scienza della politica alla facoltà Cesare Alfieri dell’Università di Firenze, Cazzola era stato chiamato nel 1995 dall’allora presidente della Regione Vannino Chiti a far parte della Giunta regionale Toscana, dove aveva ricoperto l’incarico di assessore alla Cultura fino al 2000.

"Cazzola è stata una figura di rilievo nel panorama politico e amministrativo della Toscana", ha dichiarato Giani, ricordandone il profilo di studioso e amministratore: "Già a lungo docente di Scienza della politica alla Cesare Alfieri di Firenze, dal 1995 al 2000 è stato chiamato dall'allora presidente della Regione Vannino Chiti a far parte, come assessore alla cultura, della Giunta regionale Toscana lasciando la sua impronta di intellettuale e di uomo delle istituzioni, per una politica ispirata ai diritti, al rigoroso rispetto delle regole costituzionali, ma anche a quella serietà e sobrietà che caratterizzavano la sua figura".

Nel corso del mandato regionale Cazzola aveva seguito diverse deleghe, tra cui politiche per lo spettacolo, ricerca, patrimonio storico, artistico e culturale, cultura della legalità e trasparenza amministrativa.

"In Regione ha gestito anche le deleghe alle politiche per lo spettacolo e la ricerca, al patrimonio di interesse storico, artistico e culturale, alla cultura della legalità e a quella trasparenza amministrativa alla quale ha improntato gran parte del suo impegno politico", ha aggiunto Giani.

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