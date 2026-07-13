È morto Roberto Balestri, ex presidente di Confesercenti Pisa

Pisa in lutto per la scomparsa di Roberto Balestri, già presidente provinciale di Confesercenti Pisa, figura di riferimento per l’associazione di categoria e per il mondo delle imprese del territorio.

Confesercenti Provincia di Pisa ha espresso il proprio cordoglio ricordando Balestri come un presidente "di grande spessore umano e associativo", capace di dedicare passione e competenza alla tutela delle imprese e alla crescita dell’organizzazione. "Il suo esempio e la sua visione resteranno un patrimonio prezioso per tutto il sistema Confesercenti" ha sottolineato l’associazione.

Alla famiglia, agli amici e ai colleghi sono arrivati i messaggi di vicinanza in questo momento di dolore.

Anche la senatrice del Partito Democratico Ylenia Zambito ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dello storico esponente di Confesercenti. "Ho avuto modo di apprezzare da vicino la sua passione, la sua competenza e la dedizione instancabile con cui ha sempre difeso il tessuto imprenditoriale e del commercio nel nostro territorio" ha dichiarato.

La senatrice ha ricordato come la figura di Balestri lasci "un vuoto profondo" e, allo stesso tempo, "un patrimonio prezioso di valori per la comunità pisana", rivolgendo la propria vicinanza alla famiglia e all’intera associazione.

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