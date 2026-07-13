Empoli, cena in vigna alla chiesa di Santa Maria a Ripa

Sabato 18 luglio in programma la cena della Parrocchia di Santa Maria a Ripa a Empoli. L'appuntamento, nel giorno della festività della Madonna del Carmelo, è in programma alle 20 nella vigna dietro la chiesa. Il Consiglio parrocchiale invita cittadini e fedeli a partecipare.
Il menù prevede antipasto toscano, due primi (ravioli di burrata con pomodorino e pesto, risotto zucchine, fiori e taleggio) per secondo grigliata di carne, contorno patate arrosto, acqua e vino, a concludere gelato. Prezzo 25 euro a testa, bambini fino a 3 anni gratis, da 4 a 12 anni 15 euro, da versare al momento della prenotazione. Per le prenotazioni 3403303321 (Massimo) e 3396278603 (Gianna).
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