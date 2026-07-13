Si finge un carabiniere e truffa nel Senese una giovane donna

Per telefono si è finto un carabiniere e ha convinto una giovane donna a consegnargli gioielli e orologi di lusso, il valore è di circa 30mila euro. L'uomo però è stato bloccato poco dopo dai carabinieri, che lo hanno arrestato.

È avvenuto vicino a Siena, l'arrestato è un trentenne italiano, finito in manette per truffa aggravata. Il bottino è stato individuato e riconsegnato.

Secondo quanto ricostruito dall'Arma, nei giorni scorsi la vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi un appartenente ai carabinieri, le aveva prospettato la necessità di una presunta "verifica tecnica" per accertare la provenienza dei gioielli custoditi in casa.

Convinta, la donna ha consegnato monili in oro e diversi orologi di lusso a un complice che era arrivato a casa sua. Solo l'intervento dei carabinieri ha consentito di intercettare il presunto autore della truffa prima che fuggisse.

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