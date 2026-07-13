Al via "Fuori Luogo" a Castelfiorentino, storie e letture animate all'aperto

Storie e letture animate all’aperto. Passeggiate letterarie alla scoperta del territorio e dei suoi piccoli tesori. Prende il via da giovedì 16 luglio “Fuori Luogo”, un calendario di iniziative speciali organizzate dalla Biblioteca Comunale “Vallesiana” per il periodo estivo, con l’obiettivo di stimolare la curiosità e l’interesse per la lettura al di fuori degli spazi fisici della biblioteca.

Si comincia appunto giovedì 16 con “Baby passeggiate letterarie, letture alla Pieve”, rivolta a bambini e bambini (età 5-10 anni), accompagnate da un adulto. Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 alla Biblioteca “Vallesiana” (partenza ore 9.30) per una breve passeggiata fino alla Pieve di Sant’Ippolito e Biagio, intervallata da storie e letture animate durante il percorso. Il rientro in Biblioteca è previsto alle ore 12 con possibilità di effettuare il servizio di prestito (che, lo ricordiamo, è completamente gratuito). La partecipazione all’iniziativa necessita di pre-iscrizione.

“Fuori Luogo – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Franco Spina - nasce per promuovere, in maniera trasversale, la lettura attraverso possibilità esperienziali ed educative non convenzionali e aggiungere alla narrazione orale il valore dei dettagli linguistici, relazionali, emotivi, identitari della comunità. Non solo sentire, ma toccare e vedere le parole, per stimolare nuove forme di partecipazione e di radicamento vissuto al proprio territorio e generare cultura”.

Questi i prossimi appuntamenti: venerdì 25 settembre (Cappella Madonna della Tosse, Castelnuovo d’Elsa) “Ma il bene resiste”, con Massimiliano Bardotti; Domenica 27 settembre (Castelnuovo d’Elsa) “Letture sulla Via Francigena”.

Per iscrizioni:

Biblioteca Comunale "Vallesiana" - Via Tilli, 41

0571 686400 – 0571 686310

biblioteca@comune.castelfiorentino.fi.it

biblioteca.ragazzi@comune.castelfiorentino.fi.it

Il programma “Fuori Luogo” è stato reso possibile grazie al contributo della rete bibliotecaria REANET nell’ambito di "Leggere Fuori" ed è realizzato in collaborazione con Promocultura.

Fonte: Comune di Castelfiorentino

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