Gazebo della Lega al mercato di Fucecchio

Politica e Opinioni Fucecchio
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Marco Cordone

'DILLO ALLA LEGA! VIENI AL GAZEBO!' è l’incontro con la cittadinanza che la Sezione Comunale di Fucecchio - Cerreto Guidi della Lega, organizza per mercoledì 15 luglio corrente anno, dalle ore 9,15 alle ore 13 in piazza XX Settembre zona mercato presso un'apposita postazione. Si parlerà di Sicurezza, di Tenenza dei Carabinieri per cui già da diversi anni la Lega sollecita la sua realizzazione, di CPR (Centro per i rimpatri) e di lotta al degrado.

All'iniziativa oltre al Direttivo comunale del Carroccio, sarà presente anche il Segretario, Marco CORDONE che in merito dichiara:"La realizzazione della Tenenza dei Carabinieri a Fucecchio è un nostro punto d'impegno da anni e auspichiamo che questa importante struttura venga realizzata nella palazzina Landini Marchiani, la quale si affaccia su piazza XX Settembre (a suo tempo abbiamo fatto anche dei sopralluoghi). Allo stesso modo stigmatizziamo l'atto di vandalismo compiuto alla base della statua di Giuseppe Montanelli (Triumviro della Toscana) che semmai ce ne fosse bisogno, conferma il degrado intellettuale della società contemporanea".

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