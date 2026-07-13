Guida in stato di ebbrezza, tre denunce tra Volterra e Santa Luce

Cronaca Volterra
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(Foto di freestocks-photos da Pixabay)

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri nell'area intorno a Volterra per guida in stato di ebbrezza. A Santa Luce una persona ha ha evidenziato un tasso di 1,90 g/l, un'altra invece aveva un valore di 1,10 g/l.

Un guidatore di Barberino Tavarnelle, sempre in quella zona, è stato trovato con tasso alcolemico pari a 1,49 g/l.

Per tutti e tre i contravventori è scattato l'immediato ritiro della patente di guida, mentre i veicoli sono stati in parte affidati a persone di fiducia e in un caso sottoposti a fermo amministrativo presso la depositeria autorizzata.

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