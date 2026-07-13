Guidano ubriachi: denunciati in tre nel Cuoio

Cronaca San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

I carabinieri di San Miniato nel weekend hanno denunciato tre persone trovate alla guida in stato di ebbrezza. In tutti i casi le patenti sono state ritirate e i mezzi affidati a persone idonee indicate dagli interessati

Il primo intervento è avvenuto a Santa Maria a Monte alle prime ore del mattino, dove un automobilista è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico di 1,58 g/l.

Successivamente, a San Miniato, un secondo conducente è stato sanzionato dopo che l'etilometro ha fatto registrare un valore di 1,46 g/l. Infine, a San Romano di Montopoli in Val d'Arno, l'intervento dei militari si è reso necessario a seguito di un sinistro stradale autonomo; il conducente, sottoposto ad accertamenti, è risultato positivo con un tasso di 1,08 g/l.

Notizie correlate

Montopoli in Val d'Arno
Cronaca
13 Luglio 2026

Travolto da un treno nella notte, tragedia vicino a San Romano

Un uomo di circa cinquanta anni è morto nella notte nella Zona del Cuoio dopo esser stato colpito da un treno in transito. È accaduto dopo la mezzanotte di lunedì [...]

San Miniato
Cronaca
8 Luglio 2026

Giudice di pace San Miniato, nuova sospensione per l'ufficio

Nuova sospensione per l'ufficio del Giudice di pace di San Miniato. Il tribunale di Pisa comunica la chiusura per "impossibilità di svolgimento dell'attività giudiziaria", in seguito ad una comunicazione del [...]

San Miniato
Cronaca
6 Luglio 2026

Incidente in Fi-Pi-Li tra San Miniato ed Empoli, code in direzione Firenze

Incidente questa mattina, lunedì 6 luglio, sulla Fi-Pi-Li tra San Miniato e Empoli ovest. Nello scontro, avvenuto intorno alle 7, sono rimasti coinvolti almeno due mezzi in direzione Firenze. Sul [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina