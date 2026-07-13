Guidano ubriachi: denunciati in tre nel Cuoio

I carabinieri di San Miniato nel weekend hanno denunciato tre persone trovate alla guida in stato di ebbrezza. In tutti i casi le patenti sono state ritirate e i mezzi affidati a persone idonee indicate dagli interessati

Il primo intervento è avvenuto a Santa Maria a Monte alle prime ore del mattino, dove un automobilista è stato fermato alla guida con un tasso alcolemico di 1,58 g/l.

Successivamente, a San Miniato, un secondo conducente è stato sanzionato dopo che l'etilometro ha fatto registrare un valore di 1,46 g/l. Infine, a San Romano di Montopoli in Val d'Arno, l'intervento dei militari si è reso necessario a seguito di un sinistro stradale autonomo; il conducente, sottoposto ad accertamenti, è risultato positivo con un tasso di 1,08 g/l.

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