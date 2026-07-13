I bandi dell’offerta post laurea dell’Università di Siena per l’anno accademico 2026-2027

Attualità Siena
Condividi su:
Leggi su mobile

Master universitari, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione e summer school per l’anno accademico 2026-27

Sono 77 i corsi post laurea offerti dall’Università di Siena per l’anno accademico 2026-2027.

Si tratta di: 55 master universitari, 25 di I livello e 30 di II livello; e 22 corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale, formazione e Summer School.

Ai master si accede con un titolo di laurea, mentre per gli altri corsi possono essere previsti requisiti di accesso diversi, verificabili nei rispettivi bandi.

Per conoscere tutta l’offerta, con corsi che spaziano nelle diverse aree disciplinari, il numero dei posti e le date di scadenza per iscriversi, occorre fare riferimento ai singoli bandi che vengono pubblicati sul sito web dedicato: https://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea .

Sulla Segreteria online, nel sito di Ateneo, è attiva la procedura per la presentazione delle domande di ammissione e immatricolazione.

Fonte: Università di Siena

Notizie correlate

Toscana
Attualità
9 Luglio 2026

Prevenzione a tavola: nasce in Toscana il patto tra medici e agricoltori per la salute dei cittadini

La prevenzione inizia a tavola. Dopo la “data zero” al San Giovanni di Dio a Firenze, i mercati contadini di Campagna Amica arrivano in sette ospedali toscani per lanciare il [...]

Toscana
Attualità
8 Luglio 2026

Seconda variazione Bilancio della Regione, ecco ulteriori emendamenti

I lavori del pomeriggio di oggi (mercoledì 8 luglio) si sono aperti con l’illustrazione di ulteriori emendamenti al pacchetto finanziario all’esame dell’Aula presentato in mattinata dal presidente della Regione Toscana, Eugenio [...]

Siena
Attualità
5 Luglio 2026

Palio di Siena del 16 agosto: le contrade estratte

Sono Aquila, Onda e Giraffa le Contrade estratte a sorte oggi, domenica 5 luglio, e che parteciperanno al Palio del 16 agosto 2026. Si aggiungono a Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, [...]



Tutte le notizie di Siena

<< Indietro

torna a inizio pagina