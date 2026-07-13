I bandi dell’offerta post laurea dell’Università di Siena per l’anno accademico 2026-2027

Sono 77 i corsi post laurea offerti dall’Università di Siena per l’anno accademico 2026-2027.

Si tratta di: 55 master universitari, 25 di I livello e 30 di II livello; e 22 corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale, formazione e Summer School.

Ai master si accede con un titolo di laurea, mentre per gli altri corsi possono essere previsti requisiti di accesso diversi, verificabili nei rispettivi bandi.

Per conoscere tutta l’offerta, con corsi che spaziano nelle diverse aree disciplinari, il numero dei posti e le date di scadenza per iscriversi, occorre fare riferimento ai singoli bandi che vengono pubblicati sul sito web dedicato: https://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea .

Sulla Segreteria online, nel sito di Ateneo, è attiva la procedura per la presentazione delle domande di ammissione e immatricolazione.

Fonte: Università di Siena

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