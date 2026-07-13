'I martedì di-Battiti', a Empoli il giornalista Nello Trocchia

Come si muovono le nuove mafie nel nostro Paese? Come riescono a inabissarsi nell'economia legale, a riciclare fiumi di denaro pulito e a condizionare la sicurezza dei territori, anche in regioni apparentemente distanti come la Toscana?

Saranno queste le domande al centro del terzo atteso appuntamento de I martedì di-Battiti, la rassegna permanente sulla legalità e la cittadinanza responsabile promossa dal Comune di Empoli. Domani, martedì 14 luglio alle 21, la splendida cornice del Giardino del Torrione di Santa Brigida ospiterà l'incontro intitolato "La mafia in Italia e le nuove reti criminali".

Ospite d'onore della serata, in dialogo con il direttore scientifico del festival Giacomo Di Girolamo, sarà Nello Trocchia, inviato del quotidiano Domani e una delle firme più autorevoli e coraggiose del giornalismo d'inchiesta italiano.

Trocchia, che ha firmato scoop di rilevanza nazionale come le denunce sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, vive sotto tutela dal 2015 e ha subito di recente un ulteriore inasprimento delle misure di scorta a causa delle minacce ricevute per il suo lavoro sul campo.

L'incontro prenderà le mosse dal suo ultimo libro, "Invincibili", per allargare lo sguardo su un fenomeno che riguarda da vicino tutta la cittadinanza: la nascita di nuove holding criminali globali che non usano più soltanto la violenza di strada, ma si servono di un esercito invisibile di prestanome, professionisti e imprese pulite per controllare il narcotraffico e riciclare capitali immensi. Un'analisi lucida che svela come la criminalità organizzata cresca e si strutturi proprio dove i poteri civili e le istituzioni si mostrano fragili o disattenti.

Non si parlerà di dinamiche distanti, ma di una realtà che attraversa silenziosamente l'intero Paese e che richiede anticorpi sociali ed economici fortissimi da parte delle comunità locali, delle imprese e del mondo del lavoro. Sarà anche l’occasione per riflettere sull'Articolo 21 della Costituzione e sul prezzo altissimo che oggi alcune croniste e alcuni cronisti pagano per garantire alle cittadine e ai cittadini il diritto fondamentale a essere informati.

Per Nello Trocchia si tratta di un ritorno a Empoli, dopo la straordinaria partecipazione dello scorso maggio al festival Leggenda, dove aveva incontrato le giovani generazioni con il volume "Racconti giusti". Domani sera il dialogo si sposterà sulla carne viva dell'attualità editoriale e giudiziaria.

L’evento è a ingresso libero e gratuito.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate