Il sindaco di Pisa Michele Conti aderisce a Fratelli d’Italia: "Per me è un ritorno a casa"

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L’ex esponente della Lega ufficializza il passaggio al partito di Giorgia Meloni: "L’azione del Governo ha rafforzato questa convinzione"

Il sindaco di Pisa Michele Conti aderisce a Fratelli d’Italia. Il primo cittadino, eletto nel 2018 con la Lega e successivamente alla guida di una lista civica, ha annunciato il passaggio al partito di Giorgia Meloni, definendolo "un ritorno a casa".

"La mia storia politica è nota, sono stato l'ultimo presidente del Fronte della gioventù di Pisa e consigliere comunale di Alleanza nazionale", ha spiegato Conti, richiamando il proprio percorso politico precedente all’esperienza amministrativa con il centrodestra.

Il sindaco ha motivato la scelta anche con l’apprezzamento per l’azione del Governo nazionale. "Ho sempre apprezzato Giorgia Meloni, ma è stata soprattutto l'esperienza di Governo a rafforzare questa convinzione. Ho visto un'azione solida, pragmatica, capace di assumersi responsabilità e di trasformare gli impegni in risultati".

Tra i temi citati da Conti c’è il Piano Casa, indicato come esempio di una linea politica condivisa. "Una risposta concreta a un'esigenza che i territori attendevano da tempo e che per una città come Pisa assume un valore particolare", ha dichiarato il sindaco, ricordando gli investimenti realizzati negli ultimi anni sull’edilizia residenziale pubblica e sulla riqualificazione del patrimonio abitativo.

L’adesione a Fratelli d’Italia, secondo Conti, rappresenta anche la volontà di mettere l’esperienza maturata alla guida di Pisa a disposizione del partito e del Governo. "Lo farò con il mio stile, credendo in una politica che non vive di dinamiche interne, ma che misura il proprio valore sulla capacità di vincere le elezioni, risolvere i problemi dei cittadini, ascoltare i territori e costruire risposte concrete".

Il sindaco ha inoltre chiarito che il passaggio politico non modifica il suo impegno amministrativo, dopo le ipotesi circolate su una possibile candidatura alle prossime elezioni politiche del 2027. "Questa scelta non cambia in alcun modo il mio impegno come sindaco e continuerò ad amministrare Pisa fino all'ultimo giorno del mandato con lo stesso spirito con cui i cittadini ci hanno confermato la loro fiducia".

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