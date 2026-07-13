In biblioteca a Empoli c'è lo scaffale indipendente "Indie Shelf"

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Protagonisti i libri di case editrici indipendenti. Il mese di luglio dedicato a Aboca Edizioni

Prende il via alla biblioteca comunale 'Renato Fucini' di Empoli un nuovo progetto interamente dedicato alla piccola e media editoria: Indie Shelf, lo 'scaffale indipendente'.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di dare spazio, visibilità e valore alla produzione letteraria indipendente, portando all'attenzione dei lettori cataloghi di grande qualità che spesso faticano a trovare il giusto spazio nei circuiti della grande distribuzione.

Ogni mese, la biblioteca ospiterà un focus speciale su una diversa casa editrice indipendente, allestendo una vetrina tematica con una selezione accurata dei suoi titoli disponibili per il prestito.

Il primo appuntamento di questo percorso è dedicato a Aboca Edizioni (abocaedizioni.it), che per tutto il mese di luglio 2026 sarà protagonista assoluta dello scaffale 'Indie Shelf'.

La casa editrice, espressione editoriale dell'omonima azienda e da sempre in prima linea sui temi dell'ecologia e del benessere, propone un catalogo profondo e stimolante. Nella vetrina allestita in biblioteca, i lettori potranno scoprire e approfondire volumi che trattano argomenti relativi alla natura, agli animali, alla cura del corpo e alle riflessioni filosofiche e scientifiche sull'esistente.

L'elenco completo dei libri di Aboca Edizioni presenti in biblioteca e disponibili per il prestito è consultabile direttamente sulla pagina ufficiale del progetto: https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/indieshelf/

Con Indie Shelf, la Biblioteca Renato Fucini si conferma un luogo di scoperta culturale e di sostegno alla bibliodiversità, invitando tutti i cittadini a esplorare percorsi di lettura alternativi e originali.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

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