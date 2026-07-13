In Toscana il 44% delle aziende non trova profili professionali: la ricerca si presenta a Firenze

Mentre le imprese toscane dichiarano di non riuscire a trovare il 44% dei profili professionali di cui hanno bisogno, un gruppo di giovani studenti si prepara a dimostrare di essere già pronti per il mercato del lavoro. Questa la cornice del Business Tutors 2026, l’evento finale del Corso in Gestione d’Impresa della SSATI – Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi”, che si terrà giovedì 16 luglio dalle ore 14:00 presso l’Auditorium Ridolfi di Intesa Sanpaolo, via Carlo Magno 7, Firenze.

Nel corso dell’evento sarà presentato uno studio sviluppato della SSATI sul mercato del lavoro in Toscana, elaborato su dati Confindustria Toscana Centro e Costa e Camera di commercio di Firenze. I numeri sono eloquenti: in Toscana il 44% delle imprese non trova profili professionali in linea con quelli ricercati e nella provincia di Firenze la difficoltà di reperimento del personale raggiunge il 45,3%. Non si tratta di un’emergenza congiunturale, ma di uno squilibrio strutturale che peggiora ogni anno. I dati saranno commentati anche da rappresentanti istituzionali ospiti della giornata (Regione, Comune, Città Metropolitana, Confindustria Centro e Costa e Camera di Commercio). Come ogni anno il cuore dell’evento sarà la business competition: i team di studenti del Corso in Gestione d’Impresa presenteranno i propri business plan a una platea di imprenditori, dirigenti e professionisti, in rappresentanza delle aziende reali con cui hanno lavorato. A seguire, la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti dell’anno precedente che hanno completato il percorso formativo.

La giornata ospiterà un confronto d’eccezione tra Ferruccio De Bortoli — giornalista, già direttore del Corriere della Sera e de Il Sole 24 Ore — e Clara Morelli, giornalista di Will Media. Un dialogo intergenerazionale tra due modi di raccontare il presente: le aspettative dei giovani, le richieste delle imprese, le evoluzioni del giornalismo, il contesto politico e geopolitico che ridisegna scenari e opportunità. Un confronto aperto che prova a rispondere alla domanda che attraversa l’intera giornata: perché, se le imprese cercano giovani e i giovani cercano lavoro, continuano a non trovarsi?

Fonte: SSATI – Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi”

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