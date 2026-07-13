Leonardo Cipriani confermato dall'Use Computer Gross

È stato uno dei giocatori dal rendimento più costante e per questo l’Use Computer Gross ha deciso di confermarlo. Nel roster del prossimo campionato ci sarà ancora Leonardo Cipriani, esterno classe 2000 che, oltre a dare un importante contributo in attacco, ha dimostrato di essere anche un ottimo difensore, caratteristica fondamentale. Un’altra conferma importante per coach Luca Valentino che sta costruendo la nuova squadra.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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