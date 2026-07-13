A Montespertoli cittadinanza onoraria e apericena solidale per il popolo Saharawi

Venerdì 17 luglio Montespertoli tornerà ad accogliere i "Piccoli Ambasciatori di Pace", i bambini del popolo Saharawi ospitati grazie al lavoro del Comitato Pro Saharawi "Mauro Marconcini" e "Mohamed Abdelaziz", con il patrocinio del Comune di Montespertoli.

La giornata si aprirà alle ore 10:00 con il campo estivo organizzato presso la Scuola Media R. Fucini. Alle 18:30, in Comune, il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale conferiranno ai piccoli ospiti la Cittadinanza Onoraria, un gesto simbolico di accoglienza e vicinanza al popolo Saharawi.

La giornata si concluderà alle 20:00 con un'apericena aperta alla cittadinanza in Piazza del Popolo (zona pedonale, ex edicola), al costo di 20 euro a persona. L'intero ricavato della serata sarà devoluto a favore del popolo Saharawi. Per partecipare è gradita la prenotazione entro martedì 14 luglio, contattando Graziano (339.8870433) o Lara (339.3520372).

L'iniziativa è resa possibile dal sostegno di numerose realtà del territorio: SPI-CGIL, P.A. Croce d'Oro, F.lli Marconcini, Fratres, Avis, Avo, Misericordia, Circolo Arci, Casa del Popolo, Carta e Penna, Associazione Commercianti Montespertoli e Cartoleria Gori.

Fonte: Comune di Montespertoli

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