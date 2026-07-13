Morto sul lavoro a Sesto Fiorentino: domani sciopero e presidio

Dopo il tragico infortunio mortale nel cantiere di Via Lucchese a Sesto Fiorentino, chiediamo verità, giustizia e un impegno concreto per fermare la strage nei luoghi di lavoro. E' in programma un presidio domani martedì 14 luglio alle ore 10 presso il Cantiere di Via Lucchese a Sesto Fiorentino. Sempre domani martedì 14 luglio è indetta a livello provinciale un'ora di sciopero (l'ultima del turno) nelle costruzioni.

Fonte: CGIL, CISL e UIL Toscana e Firenze - Uffici Stampa

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