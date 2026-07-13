Travolto da un treno nella notte, tragedia vicino a San Romano

Un uomo di circa cinquanta anni è morto nella notte nella Zona del Cuoio dopo esser stato colpito da un treno in transito. È accaduto dopo la mezzanotte di lunedì 13 luglio vicino a San Romano, tra i territori di San Miniato e Montopoli.

Il fatto è avvenuto in prossimità della stazione dei treni di San Romano. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 oltre ai carabinieri e i vigili del fuoco. A investire l'uomo sarebbe stato un treno merci diretto verso Pisa.

Per l'uomo non c'è stato niente da fare, è stato subito constatato il decesso. Non è chiaro se si è trattato di un investimento accidentale o di un gesto volontario. La circolazione dei treni è stata interrotta ed è ripresa all'alba.

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