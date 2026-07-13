Carceri, Nardini aderisce a iniziativa nazionale del 14 luglio. Domani visita a La Dogaia di Prato

dalla Regione Prato
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Il carcere di Prato

La giornata di visite in 35 penitenziari in tutta Italia è promossa da Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione. Presente anche il sindaco Biffoni. Punto stampa alle 12.30

Domani mattina, martedì 14 luglio, l’assessora regionale con delega alle politiche per le questioni carcerarie Alessandra Nardini sarà in visita al carcere La Dogaia a Prato, insieme ad associazioni ed istituzioni locali. Alla visita prenderanno parte, infatti, anche il sindaco di Prato Matteo Biffoni, il presidente della sezione toscana dell’associazione Antigone Enrico Vincenzini, la presidente della Camera penale di Prato Elena Augustin e la garante comunale dei diritti delle persone private delle della libertà personale ⁠Margherita Michelini.

L’appuntamento si inserisce nell’ambito dell’iniziativa organizzata a livello nazionale dall’Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione – realtà composta da soggetti che si occupano di diritti dei detenuti, tra cui Antigone – che per il 14 luglio ha promosso la visita di 35 carceri di tutta Italia da parte di esponenti delle istituzioni, della cultura, dell’università e della società civile.

Al termine della visita, le partecipanti ed i partecipanti incontreranno giornaliste e giornalisti nel corso di un punto stampa in programma alle ore 12.30 davanti al carcere.

Fonte: Regione Toscana

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