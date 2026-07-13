Nasce il podcast gratuito "Imparare è facile...": la cultura a portata di click per studenti e appassionati

Unire la pedagogia alla musica per rendere lo studio accessibile, stimolante e gratuito per tutti. Con questo obiettivo nasce "Imparare è facile...", il nuovo canale podcast aperto al pubblico ideato da Giovanna Carli, in collaborazione con il musicista Tancredi Tafani. Il progetto si rivolge agli studenti e a chiunque desideri riscoprire i grandi classici in modo dinamico e coinvolgente.

Il primo appuntamento è dedicato a "La leonessa e la volpe", celebre e brevissima favola di Esopo. Il racconto mette a confronto l'arroganza della quantità con il valore intrinseco della qualità. Attraverso un rapido scambio di battute tra due madri del mondo animale, la narrazione svela una morale senza tempo: l'eccellenza e il valore profondo contano più del mero numero.

La parola ai creatori

Il podcast nasce da un'esigenza educativa concreta e dalla volontà di non interrompere il filo diretto con i ragazzi, specialmente nei momenti di stop delle lezioni.

"Ho sentito la necessità – spiega la professoressa Carli – di stare accanto alle studentesse e agli studenti anche in questi giorni di pausa scolastica per offrire loro un punto di riferimento culturale leggero ma profondo, capace di stimolare la curiosità senza il peso del giudizio scolastico. Vogliamo dimostrare che l'apprendimento può essere un viaggio piacevole e continuo, accessibile a tutti in qualsiasi momento".

Un progetto pubblico e inclusivo

"Imparare è facile..." abbatte le barriere della didattica tradizionale. Il canale è completamente gratuito. Gli episodi uniscono rigore nei contenuti e freschezza espositiva. Rappresentano un ottimo supporto per lo studio autonomo e uno spunto di riflessione per gli adulti.

Link: https://open.spotify.com/episode/0xtl60f7poZAKkGkyDP7PZ?si=JX0aWctbSKqD9ZB7kvtZVA

Fonte: Ufficio stampa

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