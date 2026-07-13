Nel borgo di Certaldo torna "Calici di Stelle - DivinBoccaccio"

Il fascino senza tempo del borgo medievale di Certaldo Alto si prepara a fare da cornice alla seconda edizione di "Calici di Stelle - DIVINBOCCACCIO".

Appuntamento dal 31 luglio al 2 agosto dalle 20 alle 24. L’Amministrazione Comunale di Certaldo con la concessione del Movimento Turismo del Vino ha infatti confermato ufficialmente la concessione per la gestione dell'evento all'Associazione Terre di Valdelsa, rinnovando una collaborazione di successo che punta a mettere al centro l'identità e la qualità del territorio.

​Per il secondo anno consecutivo, l’associazione sta lavorando a stretto contatto con i produttori locali, unendo le forze per valorizzare le peculiarità agroalimentari e vitivinicole di questa specifica e ricca area della Toscana.

"Calici di Stelle - DIVINBOCCACCIO" si propone non solo come un momento di degustazione d'eccellenze, ma come una vera e propria vetrina culturale ed economica ed attrazione turistica per la Valdelsa.

​La manifestazione si snoderà lungo tre serate magiche, nel cuore del borgo storico: venerdì 31 luglio, sabato 1° agosto, domenica 2 agosto.

​I dettagli operativi, il programma completo delle serate, le modalità di partecipazione e le aziende coinvolte saranno presentati ufficialmente nei prossimi giorni durante una conferenza stampa dedicata. L'organizzazione di Terra di Valdelsa e gli espositori partecipanti, invitano fin da ora cittadini, turisti e appassionati del buon vino a segnare in agenda queste date, per vivere un'esperienza sensoriale unica sotto il cielo estivo di Certaldo.

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