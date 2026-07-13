Montopoli celebra il tartufo nero con 'Nero a Tavola': un evento tra cucina, degustazioni e territorio

Una serata evento all'insegna del buon cibo e del buon vino, sulla suggestiva terrazza dell'Hotel Quattro Gigli di Montopoli in Val d'Arno. Così si presenta 'Nero a Tavola', l'evento enogastronomico in programma giovedì 16 luglio: una serata dedicata ai sapori del tartufo nero, con show cooking, degustazioni, intrattenimento musicale e attività dedicate ai bambini.

A presentare l'evento ai microfoni di Radio Lady sono intervenuti la sindaca del Comune di Montopoli in Val d'Arno, Linda Vanni, Gilberto Rossi, chef del ristorante Pepenero di San Miniato, e Luca Marianelli della Norcineria Marianelli di Montopoli in Val d'Arno.

L'intervista su Radio Lady

"Nero a Tavola non è altro che la rassegna alla quale stiamo lavorando da circa due anni per riportare a Montopoli il tartufo nero - ha detto Linda Vanni -. Grazie all'aiuto dei partner, Arco di Castruccio, al sostegno del Touring Club e di Città del Tartufo e, soprattutto, agli sponsor, siamo riusciti a realizzare anche questa rassegna estiva".

L'appuntamento del 16 luglio, spiega Vanni, è il secondo incontro della rassegna, preceduto da due passeggiate enogastronomiche 'Sulle tracce del tartufo nero'. Dal 16 luglio prenderà inoltre il via l'iniziativa che consentirà di degustare piatti a base di tartufo nero nei locali diffusi sul territorio: L'Eremita, La Bottega Toscana, Hotel Ristorante Quattro Gigli, Antica Macelleria Norcineria Marianelli, MO Ristorante, La Bottega del Gusto e L'Ostacolo.

"In questi locali troveremo piatti a base di tartufo nero, ce ne saranno per tutti i gusti, anche per vegetariani", spiega Vanni.

Un appuntamento, come sottolinea la sindaca, nato per valorizzare "un elemento che è presente a Montopoli": "Crediamo che valorizzare i nostri prodotti tipici significhi valorizzare Montopoli".

Il cuore gastronomico della serata del 16 luglio sarà lo show cooking guidato dallo chef Gilberto Rossi, che ha espresso tutto il suo amore per questa varietà stagionale.

"Il tartufo nero è un tartufo che amo in maniera particolarmente forte - dichiara Rossi -. Il nero si può abbinare a tutto campo alla cucina. È meglio cotto, perché quando viene cotto sviluppa tantissime caratteristiche che, secondo me, sono interessantissime. Fare un'iniziativa sul nero è una cosa bella: non esiste solo il bianco".

Per l'occasione, lo chef proporrà un piatto creativo che verrà realizzato in diretta durante lo show cooking: "Farò un raviolo di pasta aperto, quindi sarà praticamente un tortello vuoto, con una tartare di carne che verrà battuta a mano e condita con il tartufo e l'acciuga. È una cosa che mi ha insegnato il grande maestro Vissani: un boccone nel quale si può assaggiare il territorio di Montopoli".

La ricetta del raviolo, spiega Rossi, sarà semplice e riproducibile, invitando il pubblico a riproporla anche a casa: "L'importante della cucina è che sia, secondo me, riproducibile, perché altrimenti è fine a se stessa - commenta lo chef -. Farò vedere che anche in casa, con una semplicità assurda, si può realizzare un piatto originale, fuori dalle solite regole".

La qualità dei piatti dello chef Rossi si deve anche alla materia prima, che si fonda sull'eccellenza della carne fornita da Luca Marianelli. Il titolare della storica Norcineria ha illustrato la cura riservata alla carne che accompagnerà il tartufo: "Per il taglio della tartare verrà usato un coltello tenuto a -18 gradi, così che la lama sia fredda e non alteri il pH della carne - precisa Marianelli -. È una tecnica che utilizziamo da anni".

"È un piacere immenso per me lavorare con Gilberto. Ringrazio l'amministrazione, che si impegna tantissimo per promuovere il territorio: non a caso la Bandiera Arancione che abbiamo ottenuto quest'anno per noi era un sogno, ma è arrivata. È una gratificazione per il lavoro che stanno facendo e noi commercianti e artigiani siamo contenti".

La serata non si limiterà allo show cooking di Rossi. Marianelli ha anticipato altre prelibatezze: "Ci sarà anche una pizza al tartufo nero di un altro artigiano del gusto, il panettiere Angelo Salomone, abbinata alla famosa salsiccia di suino grigio di mia produzione con tartufo nero, cotta alla brace e servita in un panino con farina nera".

L'evento avrà inizio alle ore 19.30 sulla terrazza dell'Hotel Quattro Gigli. Sono previsti intrattenimento musicale e animazione per bambini.

Per partecipare è necessario prenotare ai numeri 0571 466978 o 333 6860459. È richiesto un contributo minimo di 20 euro.