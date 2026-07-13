Sagra della Zuppa & RB Festival 2026: due weekend di musica, tradizione e concerti gratuiti a Massarella

Quella giovane e talentuosa cantautrice di cui tutti parlano? C'è. Quell'artista che ha firmato uno degli album più apprezzati dell'anno? Anche lui. E il collettivo messicano che ha fatto della psichedelia tropicale il proprio marchio di fabbrica? Presente.

Dal 16 al 26 luglio torna a Massarella, frazione di Fucecchio, la Sagra della Zuppa & RB Festival, appuntamento che unisce concerti, cucina toscana, spettacoli e dj set in due fine settimana: dal 16 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio.

Sul palco saliranno, tra gli altri, Sonido Gallo Negro, Management del Dolore Post-Operatorio, Svegliaginevra, Generic Animal, Matteo Alieno e Giovanni Ti Amo, affiancati da numerosi artisti emergenti.

Accanto alla musica resta protagonista la celebre zuppa di Massarella, specialità della tradizione locale, insieme a grigliate, tortelli e piatti tipici preparati dai volontari della contrada

Il programma del primo weekend

Giovedì 16 luglio

Ad aprire il festival sarà Crazy 90s, il party itinerante dedicato ai grandi successi dance, pop e rock degli anni Novanta, con una serata tutta da ballare.

Venerdì 17 luglio

Arriva Matteo Alieno, fresco vincitore del Premio Bindi New Generation 2026 e già premiato ai Rockol Awards, con il nuovo album Stare al mondo. In apertura anche Giovanni Ti Amo, autore del disco Coyote, tra cantautorato, indie ed elettronica.

Sabato 18 luglio

Serata all'insegna dell'energia con Incubo + Hara, protagonisti del recente progetto Se va male, balliamo. Sul palco anche Scar e Dylan Cat, prima del dj set firmato Limonaia.

Domenica 19 luglio

Il festival si fermerà per lasciare spazio alla proiezione su maxischermo della finale dei Mondiali di calcio 2026, seguita dal dj set.

Il secondo weekend

Giovedì 23 luglio

Torna la tradizionale Serata Massigiana, tra cabaret, musica e spettacoli interpretati dagli abitanti della contrada.

Venerdì 24 luglio

Doppio concerto con Generic Animal, musicista capace di attraversare post-rock, folk e sperimentazione, e Svegliaginevra, in tour con il nuovo album La fine della guerra.

Sabato 25 luglio

Riflettori puntati sul ritorno dei Management del Dolore Post-Operatorio, che presenteranno dal vivo alcune anticipazioni del nuovo disco Gli anni di strapiombo. Aprirà la serata il duo Zara Colombo.

Domenica 26 luglio

Gran finale con i messicani Sonido Gallo Negro, protagonisti di un viaggio tra cumbia psichedelica, surf rock ed elettronica. Ad aprire la serata sarà Città Deserta.

Ogni sera cucina toscana e dj set

Al termine dei concerti, spazio ai dj della Limonaia, che accompagneranno il pubblico fino a tarda sera.

Gli stand gastronomici apriranno ogni giorno alle 19.30, mentre gli spettacoli inizieranno alle 21.30. L'ingresso è gratuito.

Le dichiarazioni

L'assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti sottolinea come "la Sagra della Zuppa è uno di quegli appuntamenti che raccontano l'identità della Toscana: una comunità che custodisce le proprie tradizioni e, allo stesso tempo, sa aprirsi al presente e parlare ai giovani".

Per la sindaca di Fucecchio, Emma Donnini, "questa manifestazione è uno degli appuntamenti più rappresentativi e longevi della nostra città, perché da quasi sessant'anni riesce a unire tradizione, cultura, musica e socialità".

L'assessore alla Cultura Alberto Cafaro evidenzia invece "il connubio vincente tra la tradizione locale e un programma culturale e musicale di grande qualità".

Ferrero Rosati, rappresentante del G.S.I. Massarella, ricorda le origini della manifestazione: "Abbiamo iniziato nel 1971, eravamo un gruppo di ragazzini mossi dalla voglia di animare il nostro paese".

Per Maria Rosaria Santangelo, de La Limonaia Club, "si rinnova anche quest'anno e per la tredicesima edizione il connubio tra Gruppo Spontaneo d'Iniziativa e La Limonaia Club", sottolineando inoltre il ritorno degli ospiti internazionali con i Sonido Gallo Negro.

Programma completo

Data Evento Giovedì 16 luglio Crazy 90s – Party anni '90 Venerdì 17 luglio Matteo Alieno • Giovanni Ti Amo • Dj Set Sabato 18 luglio Incubo + Hara • Scar • Dylan Cat • Dj Set Domenica 19 luglio Finale Mondiali di calcio 2026 su maxischermo • Dj Set Giovedì 23 luglio Serata Massigiana Venerdì 24 luglio Svegliaginevra • Generic Animal • Dj Set Sabato 25 luglio Management del Dolore Post-Operatorio • Zara Colombo • Dj Set Domenica 26 luglio Sonido Gallo Negro • Città Deserta

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