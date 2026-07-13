Sagra della Zuppa & RB Festival 2026: due weekend di musica, tradizione e concerti gratuiti a Massarella

Dal 16 al 26 luglio concerti gratuiti, dj set, cucina tipica e spettacoli: sul palco anche Management del Dolore Post-Operatorio, Svegliaginevra e Sonido Gallo Negro
Quella giovane e talentuosa cantautrice di cui tutti parlano? C'è. Quell'artista che ha firmato uno degli album più apprezzati dell'anno? Anche lui. E il collettivo messicano che ha fatto della psichedelia tropicale il proprio marchio di fabbrica? Presente.
Dal 16 al 26 luglio torna a Massarella, frazione di Fucecchio, la Sagra della Zuppa & RB Festival, appuntamento che unisce concerti, cucina toscana, spettacoli e dj set in due fine settimana: dal 16 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio.
Sul palco saliranno, tra gli altri, Sonido Gallo Negro, Management del Dolore Post-Operatorio, Svegliaginevra, Generic Animal, Matteo Alieno e Giovanni Ti Amo, affiancati da numerosi artisti emergenti.
Accanto alla musica resta protagonista la celebre zuppa di Massarella, specialità della tradizione locale, insieme a grigliate, tortelli e piatti tipici preparati dai volontari della contrada
Il programma del primo weekend
Giovedì 16 luglio
Ad aprire il festival sarà Crazy 90s, il party itinerante dedicato ai grandi successi dance, pop e rock degli anni Novanta, con una serata tutta da ballare.
Venerdì 17 luglio
Arriva Matteo Alieno, fresco vincitore del Premio Bindi New Generation 2026 e già premiato ai Rockol Awards, con il nuovo album Stare al mondo. In apertura anche Giovanni Ti Amo, autore del disco Coyote, tra cantautorato, indie ed elettronica.
Sabato 18 luglio
Serata all'insegna dell'energia con Incubo + Hara, protagonisti del recente progetto Se va male, balliamo. Sul palco anche Scar e Dylan Cat, prima del dj set firmato Limonaia.
Domenica 19 luglio
Il festival si fermerà per lasciare spazio alla proiezione su maxischermo della finale dei Mondiali di calcio 2026, seguita dal dj set.
Il secondo weekend
Giovedì 23 luglio
Torna la tradizionale Serata Massigiana, tra cabaret, musica e spettacoli interpretati dagli abitanti della contrada.
Venerdì 24 luglio
Doppio concerto con Generic Animal, musicista capace di attraversare post-rock, folk e sperimentazione, e Svegliaginevra, in tour con il nuovo album La fine della guerra.
Sabato 25 luglio
Riflettori puntati sul ritorno dei Management del Dolore Post-Operatorio, che presenteranno dal vivo alcune anticipazioni del nuovo disco Gli anni di strapiombo. Aprirà la serata il duo Zara Colombo.
Domenica 26 luglio
Gran finale con i messicani Sonido Gallo Negro, protagonisti di un viaggio tra cumbia psichedelica, surf rock ed elettronica. Ad aprire la serata sarà Città Deserta.
Ogni sera cucina toscana e dj set
Al termine dei concerti, spazio ai dj della Limonaia, che accompagneranno il pubblico fino a tarda sera.
Gli stand gastronomici apriranno ogni giorno alle 19.30, mentre gli spettacoli inizieranno alle 21.30. L'ingresso è gratuito.
Le dichiarazioni
L'assessora regionale alla Cultura Cristina Manetti sottolinea come "la Sagra della Zuppa è uno di quegli appuntamenti che raccontano l'identità della Toscana: una comunità che custodisce le proprie tradizioni e, allo stesso tempo, sa aprirsi al presente e parlare ai giovani".
Per la sindaca di Fucecchio, Emma Donnini, "questa manifestazione è uno degli appuntamenti più rappresentativi e longevi della nostra città, perché da quasi sessant'anni riesce a unire tradizione, cultura, musica e socialità".
L'assessore alla Cultura Alberto Cafaro evidenzia invece "il connubio vincente tra la tradizione locale e un programma culturale e musicale di grande qualità".
Ferrero Rosati, rappresentante del G.S.I. Massarella, ricorda le origini della manifestazione: "Abbiamo iniziato nel 1971, eravamo un gruppo di ragazzini mossi dalla voglia di animare il nostro paese".
Per Maria Rosaria Santangelo, de La Limonaia Club, "si rinnova anche quest'anno e per la tredicesima edizione il connubio tra Gruppo Spontaneo d'Iniziativa e La Limonaia Club", sottolineando inoltre il ritorno degli ospiti internazionali con i Sonido Gallo Negro.
Programma completo
|Data
|Evento
|Giovedì 16 luglio
|Crazy 90s – Party anni '90
|Venerdì 17 luglio
|Matteo Alieno • Giovanni Ti Amo • Dj Set
|Sabato 18 luglio
|Incubo + Hara • Scar • Dylan Cat • Dj Set
|Domenica 19 luglio
|Finale Mondiali di calcio 2026 su maxischermo • Dj Set
|Giovedì 23 luglio
|Serata Massigiana
|Venerdì 24 luglio
|Svegliaginevra • Generic Animal • Dj Set
|Sabato 25 luglio
|Management del Dolore Post-Operatorio • Zara Colombo • Dj Set
|Domenica 26 luglio
|Sonido Gallo Negro • Città Deserta
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