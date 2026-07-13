San Miniato piange lo chef Daniele Fagiolini, aveva 61 anni

La comunità di San Miniato è in lutto per l'improvvisa scomparsa dello chef Daniele Fagiolini, titolare dell'Antico Ristoro Le Colombaie di Catena di San Miniato, tra i nomi più apprezzati della ristorazione toscana. Aveva 61 anni.

Fagiolini sarebbe stato colpito da un malore mentre si trovava da solo nella propria casa. A dare l'allarme sono stati i familiari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, senza riuscire a salvargli la vita. Fagiolini lascia la moglie e tre figli.

Il prossimo 27 luglio avrebbe festeggiato il ventesimo anniversario dell'Antico Ristoro Le Colombaie, punto di riferimento per gli appassionati della cucina toscana e meta particolarmente rinomata durante la stagione del tartufo.

Profondo il cordoglio espresso dall'amministrazione comunale di San Miniato. In una nota, il sindaco Simone Giglioli ha ricordato il ruolo svolto da Fagiolini nella valorizzazione della tradizione gastronomica locale.

"Addolorati per questa improvvisa scomparsa, ci lascia una delle eccellenze culinarie del nostro territorio" ha dichiarato il primo cittadino. "Le Colombaie era una delle trattorie di riferimento del panorama regionale e nazionale, inserita tra le migliori trattorie d'Italia da Slow Food, premiata con la 'Chiocciola'. Nell'ambito delle attività della Condotta Slow Food di San Miniato il suo contributo è stato estremamente importante, così come nella ricerca, nell'attenzione e nella valorizzazione dei prodotti locali e dei loro produttori".

L'amministrazione comunale ha sottolineato come, alla guida del suo ristorante, Fagiolini abbia contribuito a promuovere l'identità gastronomica di San Miniato, distinguendosi per la valorizzazione delle produzioni locali e per il costante rapporto con i produttori del territorio.

Il sindaco e la giunta hanno infine espresso vicinanza alla famiglia, ai collaboratori e a quanti hanno condiviso con lo chef il suo percorso umano e professionale.

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