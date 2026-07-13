Scarlino, guardia di finanza individua due barche sconosciute al fisco

Cronaca Scarlino
Condividi su:
Leggi su mobile

Nell'ambito di un'attività di vigilanza economico-finanziaria in mare la guardia di finanza, della Sezione operativa Navale di Porto Santo Stefano, ha individuato nel porto di Scarlino (Grosseto) due imbarcazioni da diporto battenti bandiera polacca, di proprietà di persone fisiche residenti in Italia, dal valore complessivo di 75mila euro.

Gli approfondimenti, condotti per finalità di monitoraggio fiscale, hanno consentito spiegano le fiamme gialle di riscontrare le omesse compilazioni del Quadro RW (da compilare, ai fini del monitoraggio fiscale, da persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà) delle dichiarazioni dei redditi presentate dai proprietari nel quinquennio 2021-2025.

Le sanzioni connesse a tali violazioni (omessa o incompleta compilazione del Quadro RW), previste dal decreto legge 28 giugno 1990, n.167, sono stabilite in proporzione agli importi non dichiarati, e variano dal 3% al 15% per le attività detenute in Paesi a fiscalità ordinaria, e dal 6% al 30% per quelle detenute in Paesi a regime fiscale privilegiato. Per regolarizzare le omissioni prima degli accertamenti, si applica il ravvedimento operoso che riduce notevolmente le sanzioni e gli interessi dovuti. "Attraverso la quotidiana attività di monitoraggio dei traffici marittimi, - aggiungono dalla guardia di finanza - il Reparto Operativo Aeronavale di Livorno costituisce un fondamentale presidio delle acque territoriali e contigue a tutela dell’economia legale e degli interessi economici dello Stato".

Notizie correlate

Scarlino
Cronaca
6 Maggio 2026

Incidente in Maremma sulla strada delle Collacchie: muore un uomo, due feriti

Incidente mortale questa mattina sulla strada provinciale delle Collacchie, nel tratto tra Il Puntone di Scarlino e il bivio per Cala Violina, in provincia di Grosseto. Per cause in corso [...]

Follonica
Cronaca
16 Febbraio 2026

Sequestrati oltre 23.000 articoli di Carnevale non sicuri nel Grossetano

Maxi operazione della Guardia di Finanza nel territorio di Grosseto, dove i militari del Comando provinciale hanno sequestrato oltre 1.200 articoli di Carnevale non conformi alle norme sulla sicurezza dei [...]

Scarlino
Cronaca
16 Febbraio 2026

Bus in fiamme a Scarlino, nessun ferito tra passeggero e autista

Un autobus è andato a fuoco nelle prime ore del mattino lungo la strada provinciale delle Collacchie, nel territorio comunale di Scarlino, nei pressi del bivio di Cala Violin. L’episodio [...]



Tutte le notizie di Scarlino

<< Indietro

torna a inizio pagina