Deturpato il basamento della statua per Montanelli a Fucecchio

Domenica 12 luglio piazza Montanelli a Fucecchio si è risvegliata con del liquido viola gettato alla base della statua di Giuseppe Montanelli. Un atto vandalico, come dichiarato dallo stesso comune fucecchiese in un post. Ignoti hanno agito, probabilmente, nella notte tra sabato e domenica e hanno deturpato il basamento del monumento.

L'amministrazione comunale di Fucecchio ha già denunciato il tutto alle forze dell'ordine, sono in corso le indagini per riuscire a capire cosa sia realmente successo e chi sia il responsabile o i responsabili.

"L’area è stata transennata ed è stato effettuato un primo intervento di pulitura, che sarà seguito da uno realizzato con prodotti specifici per la rimozione della sostanza usata per vandalizzare" scrivono da Fucecchio.

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