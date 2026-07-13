Turismo, il Rapporto Irpet e le sfide delle Comunità di ambito

Fare il punto sull'andamento del turismo in Toscana e confrontarsi sulle strategie che accompagneranno lo sviluppo del settore nei prossimi anni. È questo l'obiettivo dell'incontro “NexTourism, dai numeri alle destinazioni”, promosso da Anci Toscana in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, che si terrà giovedì 16 luglio (dalle 15 alle 18) alla Manifattura Tabacchi di Firenze.

Al centro, l’analisi del Rapporto Irpet relativo al primo trimestre 2026, ma l’evento si svilupperà anche come momento di confronto sulle attività per le Comunità di Ambito promosse insieme a Toscana Promozione Turistica e di approfondimento con l’avvio di una sperimentazione legata all’intelligenza artificiale.

Ad aprire i lavori saranno Susanna Cenni, presidente di Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi, e Brenda Barnini, presidente della seconda commissione del Consiglio regionale della Toscana.

Il Rapporto Irpet sul Turismo in Toscana sarà illustrato da Enrico Conti, che analizzerà l'andamento del comparto, con focus sulla congiuntura 2025 e sui dati del primo trimestre 2026. I risultati saranno quindi discussi da Leonardo Marras, assessore regionale al turismo, e Michele Angiolini, delegato al Turismo di Anci Toscana e sindaco di Montepulciano.

Il pomeriggio proseguirà con la presentazione delle attività previste nel triennio 2026-2028 a sostegno delle Comunità di ambito. Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, e Simone Gheri, direttore di Anci Toscana, illustreranno il percorso di collaborazione con i territori e gli strumenti messi a disposizione per rafforzare la governance turistica e valorizzare le destinazioni toscane.

Lo sguardo sarà rivolto anche alle trasformazioni in corso, con l'intervento di Mirko Lalli, dedicato all'impatto dell'intelligenza artificiale sul turismo, tra nuove opportunità, innovazione e cambiamenti nei modelli di promozione e fruizione delle destinazioni.

Fonte: Regione Toscana

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