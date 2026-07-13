Un motocarro Ape Piaggio in giro per il centro di Empoli per incontrare i giovani

Il progetto nasce dal tavolo di coprogettazione GenZone per le politiche giovanili, un incontro a settimana per tutto luglio
Il mezzo a tre ruote sarà l'originale sistema con cui gli educatori di strada incontreranno le giovani generazioni negli spazi pubblici. Verranno realizzate interviste, mappati bisogni e richieste dei più giovani, oltre a realizzare giochi e workshop.
Così presenta il progetto la presidente di Arci Empolese Valdelsa, Valentina Papale: "A(h)Però è il nuovo progetto di educativa di strada promosso da Arci Empolese Valdelsa, in collaborazione con Cora Impresa Sociale e il Comune di Empoli, nell’ambito della coprogettazione GenZone. Siamo particolarmente orgogliosi di dare avvio a questa esperienza, che rappresenta un investimento concreto sulla costruzione di comunità e sulla presenza educativa nei luoghi di vita delle giovani e dei giovani".
Attraverso un’Ape mobile, che ogni settimana raggiungerà piazze, parchi, scuole e altri spazi di aggregazione, vengono abitati i territori e costruite relazioni proprio in quei luoghi in cui i ragazzi e le ragazze vivono, si incontrano e crescono.
"L’Ape - conclude Papale - sarà un presidio di prossimità, riconoscibile e aperto a tutti e a tutte, capace di offrire ascolto, orientamento e occasioni di protagonismo, creando ponti tra i giovani, i circoli Arci, i servizi e l’intera comunità. Fare educativa di strada significa scegliere di esserci, costruire fiducia, generare relazioni e rendere la comunità un luogo in cui nessuno si senta invisibile".
I PRIMI 4 APPUNTAMENTI (tutti con avvio dalle 21)
Martedì 14 luglio - Piazza della Vittoria - Mappatura e interviste
Venerdì 17 luglio - Quartiere di Serravalle - Mappatura e interviste
Martedì 21 luglio - Piazza Farinata degli Uberti - Workshop in collaborazione con Piccolo Museo del Giocattolo
Mercoledì 22 luglio - Piazza Matteotti - Laboratorio di giochi da tavolo in collaborazione con Sistemi Ludici
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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