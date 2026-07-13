Un motocarro Ape Piaggio in giro per il centro di Empoli per incontrare i giovani

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Il progetto nasce dal tavolo di coprogettazione GenZone per le politiche giovanili, un incontro a settimana per tutto luglio

Un motocarro Ape Piaggio in giro per il centro di Empoli per incontrare le giovani generazioni nelle sere d'estate. È questa la curiosa idea alla base del progetto A(h)Però - Ape mobile per educativa di strada, che sarà attivo per quattro appuntamenti fissati a luglio all'interno della coprogettazione delle politiche giovanili del territorio empolese GenZone.

Il mezzo a tre ruote sarà l'originale sistema con cui gli educatori di strada incontreranno le giovani generazioni negli spazi pubblici. Verranno realizzate interviste, mappati bisogni e richieste dei più giovani, oltre a realizzare giochi e workshop.

Così presenta il progetto la presidente di Arci Empolese Valdelsa, Valentina Papale"A(h)Però è il nuovo progetto di educativa di strada promosso da Arci Empolese Valdelsa, in collaborazione con Cora Impresa Sociale e il Comune di Empoli, nell’ambito della coprogettazione GenZone. Siamo particolarmente orgogliosi di dare avvio a questa esperienza, che rappresenta un investimento concreto sulla costruzione di comunità e sulla presenza educativa nei luoghi di vita delle giovani e dei giovani".

Attraverso un’Ape mobile, che ogni settimana raggiungerà piazze, parchi, scuole e altri spazi di aggregazione, vengono abitati i territori e costruite relazioni proprio in quei luoghi in cui i ragazzi e le ragazze vivono, si incontrano e crescono.

"L’Ape - conclude Papale - sarà un presidio di prossimità, riconoscibile e aperto a tutti e a tutte, capace di offrire ascolto, orientamento e occasioni di protagonismo, creando ponti tra i giovani, i circoli Arci, i servizi e l’intera comunità. Fare educativa di strada significa scegliere di esserci, costruire fiducia, generare relazioni e rendere la comunità un luogo in cui nessuno si senta invisibile".

Da Cora Impresa Sociale spiegano: "Con l'avvio dell'educativa di strada prende forma uno dei tasselli più significativi della coprogettazione del Centro Giovani di Avane. L'obiettivo è portare la presenza educativa nei luoghi di vita dei ragazzi e delle ragazze, creando occasioni di incontro, ascolto e relazione. Attraverso un intervento itinerante vogliamo intercettare i giovani nei territori, valorizzarne le competenze, far emergere talenti e potenzialità e accompagnarli in percorsi di autodeterminazione e protagonismo. Crediamo che costruire comunità significhi partire proprio da qui: riconoscere i giovani come risorsa, offrendo loro spazi, opportunità e strumenti per essere protagonisti del presente e del futuro del territorio".
"Siamo molto contenti di avviare questa sperimentazione con Arci Empolese Valdelsa e Cora Impresa Sociale - commenta l'assessore alle Politiche Giovanili, Matteo Bensi -, il tavolo di coprogettazione avviato nel 2025 sta portando a dei modelli di intervento innovativi e interessanti per avvicinarsi ai bisogni e alle richieste della parte più giovane della nostra popolazione. Cominciamo a luglio, verranno programmati anche altri appuntamenti ad agosto prima di ripartire con lo spazio degli incontri pomeridiani di GenZone in occasione del Beat Festival".

I PRIMI 4 APPUNTAMENTI (tutti con avvio dalle 21)
Martedì 14 luglio - Piazza della Vittoria - Mappatura e interviste
Venerdì 17 luglio - Quartiere di Serravalle - Mappatura e interviste
Martedì 21 luglio - Piazza Farinata degli Uberti - Workshop in collaborazione con Piccolo Museo del Giocattolo
Mercoledì 22 luglio - Piazza Matteotti - Laboratorio di giochi da tavolo in collaborazione con Sistemi Ludici

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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