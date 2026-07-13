Un motocarro Ape Piaggio in giro per il centro di Empoli per incontrare i giovani

pernelle sere d'estate. È questa la curiosa idea alla base del progetto, che sarà attivo per quattro appuntamenti fissati a luglio all'interno della coprogettazione delle politiche giovanili del territorio empolese

Il mezzo a tre ruote sarà l'originale sistema con cui gli educatori di strada incontreranno le giovani generazioni negli spazi pubblici. Verranno realizzate interviste, mappati bisogni e richieste dei più giovani, oltre a realizzare giochi e workshop.

Così presenta il progetto la presidente di Arci Empolese Valdelsa, Valentina Papale: "A(h)Però è il nuovo progetto di educativa di strada promosso da Arci Empolese Valdelsa, in collaborazione con Cora Impresa Sociale e il Comune di Empoli, nell’ambito della coprogettazione GenZone. Siamo particolarmente orgogliosi di dare avvio a questa esperienza, che rappresenta un investimento concreto sulla costruzione di comunità e sulla presenza educativa nei luoghi di vita delle giovani e dei giovani".

Attraverso un’Ape mobile, che ogni settimana raggiungerà piazze, parchi, scuole e altri spazi di aggregazione, vengono abitati i territori e costruite relazioni proprio in quei luoghi in cui i ragazzi e le ragazze vivono, si incontrano e crescono.



"L’Ape - conclude Papale - sarà un presidio di prossimità, riconoscibile e aperto a tutti e a tutte, capace di offrire ascolto, orientamento e occasioni di protagonismo, creando ponti tra i giovani, i circoli Arci, i servizi e l’intera comunità. Fare educativa di strada significa scegliere di esserci, costruire fiducia, generare relazioni e rendere la comunità un luogo in cui nessuno si senta invisibile".