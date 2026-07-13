Giovane accoltellato in strada a aprile: individuato e arrestato l'assalitore

Un uomo a aprile è stato accoltellato a Firenze, nelle ore scorse un ventunenne è stato arrestato per tentato omicidio. La polizia ha individuato l'autore del fatto di via Caccini del 15 aprile, quando un 31enne di origini bengalesi venne colpito al torace e all'addome con un'arma da taglio.

La vittima era stata avvicinata per una sigaretta, poi venne accoltellata e finì in ospedale in prognosi riservata, in seguito le lesioni vennero giudicate guaribili in venti giorni.

Non è finita qua. L'attività della polizia ha consentito non solo di risalire al 21enne per l'accoltellamento, ma pure per un'altra violenta aggressione nella tarda serata del 15 aprile: anche in quel caso la vittima era stata ferita con un'arma da taglio su spalla, braccio e mano.

Il 21enne era già in carcere a Firenze per due tentate rapine aggravate commesse, sempre lo scorso aprile, con l’impiego di una lama.

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